LIVE | Salernitana-Benevento 0-0 In 15mila per il derby dell'Arechi: segui la diretta testuale del match

La diretta testuale di Salernitana-Benevento:

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Jallow, Giannetti. A disposizione: Vannucchi, Lopez, Pinto, Dziczek, Kalombo, Maistro, Morrone, Cerci, Djuric, Gondo. Allenatore: Ventura

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Insigne, Hetemaj, Viola, Tello; Coda, Sau. A disposizione: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Kragl, Tuia, Improta, Basit, Gyamfi, Di Serio, Antei, Vokic.

ARBITRO: Abbattista di Molfetta

NOTE. Spettatori 18003 di cui 1522 da Benevento. Angoli: 1-3. Ammonito: Jallow (S), Di Tacchio (S). Recupero: 1' pt

Tra primo e secondo tempo l'Arechi omaggia la Rari Nantes Salerno, squadra neo di pallanuoto reduce dalla promozione in serie A1. Tanti applausi per gli atleti che hanno ricambiato nei confronti del pubblico di fede granata.

46' - Fine primo tempo: 0-0 tra Salernitana e Benevento. Meglio la formazione sannita che ha sfiorato in almeno tre occasioni il gol del vantaggio, granata in affanno.

45' - 1' di recupero

41' - Angolo battuto corto dalla formazione di Inzaghi, palla a Letizia che conclude dalla lunga distanza, la palla sfiora il palo alla sinistra di Micai e si perde sul fondo.

41' - Molto più Benevento in questo finale di primo tempo, Salernitana in difficoltà soprattutto in mezzo al campo.

37' - Muro provvidenziale di Migliorini che in spaccata respinge una conclusione a botta sicura di Coda. Ancora Benevento pericoloso.

34' - Occasionissima per il Benevento: Di Tacchio perde una brutta palla a centrocampo, Insigne ne approfitta e mette il turbo ma la conclusione dal limite si perde a lato d'un soffio.

32' - Di Tacchio ferma con un fallo la ripartenza di Letizia: ammonizione per il centrocampista granata.

29' - Comunicato il dato degli spettatori paganti: sugli spalti dell'Arechi ci sono 18003 tifosi.

23' - Ammonito Jallow.

17' - Primo corner per la Salernitana propiziato da un'azione di Kiyine il cui cross viene deviato in corner di testa da Viola.

12' - Prima occasione per il Benevento: Insigne libera Coda che dal limite dell'area di rigore calcia ma la sfera di perde alta sulla traversa. Nell'occasione la difesa granata ha lasciato troppo spazio agli attaccanti sanniti.

7' - Angolo battuto corto dal Benevento, cross teso di Letizia, Micai respinge con i pugni e libera l'area di rigore.

5' - Avvio di gara molto spezzettato, diversi falli da entrambe le parti.

1' - Partiti! Fischio d'inizio all'Arechi. Inizia il derby Salernitana-Benevento.

LA GARA

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul rettangolo di gioco: tutto pronto all'Arechi per Salernitana-Benevento. Grande entusiasmo sugli spalti: oltre 15mila i biglietti venduti per la sfida tra granata e sanniti.

Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi, l'Arechi continua a riempirsi. Applausi per Alessio Cerci, alla sua prima convocazione in granata.

Dalla Curva Sud si alzano cori in ricordo di Vittorio, il 16enne di Cetara deceduto sabato notte in un incidente stradale. Il giovane della Costiera Amalfitana era un grande tifoso del cavalluccio marino.

Salernitana e Benevento sono scese sul rettangolo verde dell'Arechi per il riscaldamento pre-gara. Il "ruggito" del pubblico granata ha salutato l'ingresso di Jallow & co. che già all'arrivo allo stadio del pullman erano stati accolti da applausi e cori d'incitamento. Iniziano a prender posto nel settore ospiti anche i primi supporters del Benevento (ne sono attesi oltre 1500).

IL PRE-PARTITA