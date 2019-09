Di Tacchio fa mea culpa: «Commessi troppi errori» Il capitano della Salernitana: «Sconfitta che brucia ma non dobbiamo fare drammi»

«Nel primo abbiamo concesso tanto, abbiamo fatto tanti errori individuali soprattutto tecnici. Nella ripresa siamo entrati meglio ma il gol ci ha tagliato le gambe e non siamo riusciti a reagire». Francesco Di Tacchio, capitano della Salernitana, commenta così il ko incassato dai granata nel derby con il Benevento. «Era una partita importante per la gente di Salerno, brucia la sconfitta ma non bisogna fare drammi. Abbiamo grossi margini di miglioramento.

Non siamo stati bravi a far girare la palla velocemente. Oltre ai meriti del Benevento ci sono anche tanti demeriti nostri, anche se loro sono una squadra costruita per disputare campionato di vertice. Noi non siamo stati bravi a interpretare la gara come aveva detto il mister, eravamo lenti nel giro palla. Adesso dobbiamo risollevarci, analizzare gli errori e pensare alla prossima. Trapani è un campo difficile ma andremo per cercare la vittoria».