Amarezza Migliorini: «Abbiamo fatto un passo indietro» Il difensore dei granata: «Anche dalle sconfitte si può trarre giovamento»

«Il Benevento ha un organico importante ma ci aspettavamo una prestazione diversa. Abbiamo fatto un passo indietro, non facciamo drammi, una sconfitta può far parte del percorso». Lo ha detto Marco Migliorini, commentando ai microfoni di Ottochannel il ko subito questa sera all’Arechi contro il Benevento. «Questa era la partita più complicata delle tre, sicuramente abbiamo fatto un passo indietro. Aspettavamo una squadra diversa ma anche dalle sconfitte si può trarre giovamento. Non può essere una partita a rovinare un’annata. Credo che ci riprenderemo già domenica a Trapani e spero che questa passione dei nostri tifosi non finisca con questa partita. Prendiamo spunto dagli errori per non commetterne più in futuro».