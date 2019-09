Salernitana, Cicerelli: «Mettiamo il cuore in ogni cosa» L'esterno granata: «Il mister ha fiducia in noi e noi abbiamo fiducia in lui»

«Queste vittorie vengono quando si ragiona tutti con la stessa testa, da grande squadra e da grande gruppo abbiamo ripreso due volte il risultato e abbiamo vinto la partita». Emanuele Cicerelli commenta così ai microfoni di Ottochannel il successo conquistato dalla Salernitana sul Livorno. «Su questo gruppo posso dire solo parole di incoraggiamento, ci mettiamo il cuore in ogni cosa. Stiamo lavorando in maniera molto serena, quando vengono i risultati è tutto più facile ma noi guardiamo soltanto all’interno, non pensiamo alla classifica. Dobbiamo creare le condizioni per fare ancora meglio. Giocando a destra mi viene facile entrare dentro, quando mi riesce è importante per la squadra. Ora, però, dobbiamo pensare già alla prossima gara. Questo campionato non ti permette di rilassarti, affronteremo il Frosinone all’Arechi che è una squadra tosta ma in casa è tutto più facile, ti vengono in automatico gli stimoli». Un inizio di stagione importante che porta la firma di Ventura. «Il mister ha ripetuto più volte che ha fiducia in noi e noi abbiamo fiducia smisurata in lui. Ragioniamo tutti con la stessa testa. Nei primi dieci minuti siamo andati un po’ in difficoltà, poi abbiamo trovato la soluzione per fare qualcosa di diverso e vincere la gara».