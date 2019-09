Il riscatto di Lopez: «Con Ventura è tutto più semplice» L'esterno: «È facile giocare con questo sistema perché tutti sanno quello che devono fare»

Aveva il compito, non semplice, di non far rimpiangere Sofian Kiyine. E Walter Lopez ci è riuscito nel modo migliore, mettendo il suo zampino in tutti e tre i gol segnati dalla Salernitana. «Ho fatto un assist e mezzo – ha detto l’ex Benevento ai microfoni di Ottochannel -, siamo molto contenti per questa vittoria. Abbiamo cancellato quanto è accaduto lo scorso anno, abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo gruppo. In ritiro abbiamo lavorato bene e la squadra ha un’identità. Prima della partita il mister ci dice sempre “andiamo a vincerla”. Quando incontri questi allenatori ti fanno crescere tanto, è facile giocare con questo sistema perché tutti sanno quello che devono fare. Kiyine? Sofian è un giocatore fortissimo oltre che un bravissimo ragazzo. Quando il mister vuole sa che io sono pronto. Oggi non era semplice ma siamo stati bravi a reagire. La giocata del gol è stata bellissima, un cross forte sul quale Milan l’ha spinta in porta. Ora pensiamo alla prossima gara con il Frosinone».