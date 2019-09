Breda: «La scelta di Ventura è stata perfetta» Il tecnico del Livorno mastica amaro: «Stiamo raccogliendo meno di quanto costruiamo»

«Stiamo facendo buone prestazioni ma purtroppo stiamo raccogliendo poco». È amaro il commento di Roberto Breda, tecnico del Livorno, dopo il ko casalingo contro la Salernitana. «Questi risultati ti lasciano tanto amaro in bocca, dobbiamo lavorare senza trovare alibi. Dopo il vantaggio abbiamo avuto situazioni importanti per chiuderla ma ci siamo ritrovati all’intervallo in parità. Finché siamo rimasti in undici abbiamo tenuto bene le distanze, poi se resti in dieci le cose cambiano. La Salernitana? È una squadra compatta, tosta. La scelta di Ventura credo sia stata perfetta, ha qualità ed esperienza. Magari la Salernitana non gioca ancora come giocavano le squadre di Ventura in passato ma questo significa che ha ampi margini di miglioramento, i segnali sono molto incoraggianti. Gli affetti e l’amicizia per Salerno restano indelebili, ma è normale che in queste circostanze uno pensa alla partita. Sono discorsi che viaggiano separati».