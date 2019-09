Pellezzano rende omaggio al "suo" ds Carmine Longo Intitolato il palazzetto dello sport di Capriglia. Sibilia (Lnd): «Un grande uomo di sport»

Pellezzano rende omaggio a Carmine Longo, indimenticato direttore sportivo originario della Valle dell’Irno. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Morra ha voluto intitolargli il palazzetto dello sport di Capriglia, struttura che quest’anno ospiterà le gare casalinghe di basket della Virtus Arechi. Alla cerimonia, tra gli altri, hanno preso parte l’arcivescovo emerito Gerardo Pierro, il componente della Giunta Nazionale Coni, Nello Talento, il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia ed Eva Longo, già senatrice della Repubblica e sorella di Carmine. Presente anche una delegazione di calciatori della Salernitana del passato, tra cui Antonio Capone, Luca Fusco ed Erjon Bogdani. Assente, invece, l’ex patron della Salernitana, Nello Aliberti, impossibilitato a partecipare in quanto colpito da un lutto familiare.

«Ricordiamo un grande uomo di sport, di calcio, un amico mio, un amico del mondo dello sport», ha detto il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia. «La mia presenza è doverosa, ringrazio il sindaco, l’amministrazione, Eva Longo e la sia famiglia che mi hanno dato la possibilità di testimoniare l’amicizia a un grande uomo di calcio che ha dato lustro alla sua comunità». Anche Erjon Bogdani ha voluto ricordare il compianto direttore sportivo di Salernitana, Cagliari e Bologna. «È stato un piacere essere qui in onore del direttore, è stato lui a insistere per portarmi a Salerno. Quando arrivai ero molto legato a lui. Lui mi chiamava spesso per convincermi, mi diceva che per giocare bene dovevo giocare in uno stadio con tanti tifosi che ti vogliono bene e che solo Salerno poteva darmi questo. Parole che mi hanno colpito e che mi hanno spinto ad accettare la proposta della Salernitana».