Capuano gela l'Arechi: pari tra Salernitana e Frosinone I ciociari, in dieci uomini, riprendono la formazione di Ventura. Non basta il rigore di Kiyine.

Il Frosinone beffa la Salernitana all'ultimo respiro: il match dell'Arechi termina 1-1. I granata giocano sessanta minuti in superiorità numerica (espulso Gori al 28 per doppia ammonizione) ma non riesce a sfruttare l'uomo in più. Il cavalluccio marino disputa un buon primo tempo, passando su rigore con Kiyine (30'). Nella ripresa, però, la Salernitana si abbassa troppo e la squadra di Nesta inizia a crederci. L'emergenza, poi, fa il resto con Ventura che è costretto a giocare gli ultimi 10' con Maistro al fianco di Cerci in avanti. All'ultimo respiro arriva la beffa firmata da Capuano che regala al Frosinone un punto insperato ma meritato. La Salernitana sale al secondo posto con Empoli, Crotone e Perugia.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli (9' st Firenze), Maistro, Di Tacchio, Kiyine, Lopez; Giannetti (23' st Cerci), Djuric (38' st Odjer). A disposizione: Vannucchi, Gondo, Kalombo, Morrone, Pinto, Dziczek. Allenatore: Ventura

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Gori, Haas, Rohden (31' st Maiello), Beghetto (23' st Tribuzzi); Ciano, Novakovich (28' st Trotta) . A disposizione: Bardi, Bastianello, Citro, Salvi, Matarese, Vitale, Krajnc, Eguelfi. Allenatore: Nesta

ARBITRO: Ros di Pordenone

RETI: 30' pt rig. Kiyine (S), 50' st Capuano (F)

NOTE. Spettatori 9823 di cui 2647 abbonati. Espulso al 28' pt Gori (F) per doppia ammonizione. Ammoniti: Kiyine (S), Maistro (S), Lopez (S), Zampano (S). Angoli: 3-7. Recupero: 1' pt - 5' st

51' - Triplice fischio all'Arechi: il Frosinone strappa il pari all'ultimo respiro.

50' - PAREGGIO FROSINONE - Cross dalla destra di Maiello, sponda di Brighenti per Capuano che batte Micai.

46' - Punizione da posizione defilata battuta da Ciano, Micai fa due passi indietro e smanaccia.

45' - 5' di recupero.

42' - Forcing finale del Frosinone: tiro dalla bandierina, Micai smanaccia, Maiello conclude in spaccata dal limite, palla sul fondo.

39' - Maistro avanza di qualche metro e giocherà più vicino a Cerci in questi minuti finali di partita.

38' - Ultimo cambio per la Salernitana: fuori Djuric, entra Odjer.

36' - Contropiede della Salernitana: Kiyine appoggia per Lopez che crossa al centro, Brighenti anticipa Djuric.

31' - Ultimo cambio per il Frosinone: fuori Rohden, dentro Maiello.

28' - Seconda sostituzione per il Frosinone: dentro Trotta, fuori Novakovich

26' - Cross dalla destra di Brighenti, colpo di testa di Tribuzzi, la palla attraversa l'intero specchio della porta, Jaroszynski libera.

24' - Ammonito Zampano.

23' - Fuori Giannetti, dentro Cerci. Cambio anche per il Frosinone: Tribuzzi per Beghetto.

20' - Ammonito Lopez.

16' - Punizione dalla sinistra di Kiyine, sponda di Djuric per Karo che viene anticipato da Iacobucci.

15' - Djuric recupera un ottimo pallone sulla corsia di destra, palla al centro per Kiyine che viene anticipato d'un soffio al momento della battuta a rete.

12' - Frosinone pericoloso dalle parti di Micai: punizione battuta velocemente dai ciociari, Migliorini anticipa Novakovich, palla a Brighenti che calcia in diagonale, Micai si stende e respinge la conclusione.

11' - Scambio nello stretto Maistro-Kiyine, l'ex Rieti entra in area e calcia ma Iacobucci blocca.

9' - Cambio per la Salernitana: fuori Cicerelli, dentro Firenze.

7' - Salernitana vicinissima al raddoppio: angolo battuto corto, Maistro cross al centro, Karo sul secondo palo manca clamorosamente lo specchio della porta.

4' - Conclusione dalla distanza di Ciano, Micai smanaccia.

1' - Si riparte all'Arechi

SECONDO TEMPO

46' - Fine primo tempo allo stadio Arechi: Salernitana avanti 1-0 sul Frosinone, ciociari in dieci uomini dal 28' del primo tempo per l'espulsione di Gori per doppia ammonizione.

45' - 1' di recupero.

44' - Punizione dalla destra di Maistro, Iacobucci respinge di pugno, la palla arriva a Lopez che calcia di prima intenzione, palla alta.

43' - Arriva il dato degli spettatori presenti: 9823 di cui 2647 abbonati

42' - Punizione di Ciano, Micai vola e devia in corner, salvando il risultato.

35' - Ammonito Kiyine

30' - VANTAGGIO SALERNITANA - Kiyine dal dischetto spiazza Iacobucci e regala il vantaggio alla Salernitana.

28' - Rigore per la Salernitana ed espulsione per il Frosinone: angolo di Maistro, Gori anticipa Djuric con la mano. L'arbitro concede il penalty e mostra il secondo giallo al centrocampista del Frosinone.

26' - Ancora Frosinone pericoloso: serie di batti e ribatti nel cuore dell'area di rigore, Novakovich appoggia per Ciano che calcia a botta sicura, Micai salva il risultato.

23' - Gol annullato al Frosinone: conclusione di Beghetto, Haas interviene in spaccata e batte Micai, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

13' - Ci prova Cicerelli su calcio piazzato, la palla esce alla destra di Iacobucci,

12' - Reazione della Salernitana: cross dalla destra di Cicerelli, Ariaudo anticipa di testa Djuric. Sulla ribattuta Di Tacchio anticipa Gori che lo stende: punizione e giallo per il calciatore del Frosinone.

10' - Ancora Frosinone pericoloso: Di Tacchio si lascia sorprendere da Gori che recupera palla e tenta la conclusione dal limite dell'area, la palla esce di poco.

8' - Frosinone pericoloso dalle parti di Micai: Novakovich si gira nel cuore dell'area di rigore e calcia a rete, l'estremo difensore granata respinge di piede.

5' - Il Frosinone prova a farsi vedere dalle parti di Micai, difesa granata non impeccabile in questi primi minuti di gara.

2' - Primo tiro dalla bandierina per il Frosinone.

0' - Fischio d'inizio

Tutto pronto all'Arechi per il fischio d'inizio di Salernitana-Frosinone. I granata con una vittoria volerebbero al primo posto solitario in classifica.