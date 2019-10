Capuano: «Questo pareggio vale come una vittoria» L'autore del gol del pareggio: «Con il cuore abbiamo trovato una rete pesantissima»

«È un momento delicato, per molte partite abbiamo avuto episodi sfavorevoli. Contro la Salernitana ci abbiamo creduto, con tranquillità abbiamo fatto girare palla e con il cuore abbiamo trovato il pareggio. È un punto che vale come una vittoria, ora approfittiamo della sosta per lavorare al meglio». È soddisfatto Marco Capuano, autore del gol del pari, che commenta così ai microfoni di Ottochannel il pari strappato dal Frosinone all’Arechi. «Quest’anno abbiamo iniziato un progetto con il 4-2-3-1 ma abbiamo avuto qualche difficoltà nella gestione. Con il 3-5-2 abbiamo lavorato già lo scorso anno, come caratteristiche forse è un modulo che più si addice alla nostra squadra. Abbiamo giocato meglio, è un modulo più equilibrato. Poi con l’espulsione è cambiata la partita ma di cuore abbiamo pareggiato. Veniamo da un mesetto difficile, ci manca la vittoria. Tutti si aspettavano di essere più in alto, ricaricheremo le pile durante la sosta, questo pareggio rappresenta un’iniezione di fiducia. Magari sarebbe stato meglio giocare subito, ma la sosta ci permetterà di ricaricare le batterie».