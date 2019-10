Bocalon affossa la Salernitana: granata ko a Venezia L'ex di turno decisivo nel match contro il cavalluccio marino che recrimina per un gol annullato

Prima sconfitta in trasferta per la Salernitana che cade 1-0 sul campo del Venezia. I granata disputano un buon primo tempo, recriminano per un gol annullato, un palo e una traversa centrate da Giannetti ma non riescono a rimontare il gol siglato sul finire della prima frazione dall'ex Bocalon. Nella ripresa la formazione di Ventura prova a recuperare lo svantaggio ma, nonostante il forcing finale, non riesce a portare a casa nemmeno un punto.

VENEZIA-SALERNITANA 1-0

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni (39' st Casale); Zuculini, Fiordilino, Lollo (6' st Maleh); Di Mariano (24' st Aramu); Capello, Bocalon. In panchina: Bertinato, Daffrè, Lakicevic, Simeoni, Vacca, Suciu, Caligara, Montalto, Zigoni. Allenatore: Dionisi.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine (32' st Jallow), Maistro (22' st Lombardi), Di Tacchio, Firenze (15' st Odjer), Lopez; Djuric, Giannetti. In panchina: Vannucchi, Pinto, Kalombo, Dziczek, Morrone, Gondo. Allenatore: Ventura.

ARBITRO: Amabile di Vicenza

RETE: 43' pt Bocalon (V)

NOTE. Ammoniti: Zuculini (V), Kiyine (S), Karo (S), Giannetti (S), Ceccaroni (V), Bocalon (V), Maleh (V), Jallow (S), Lopez (S). Angoli: 3-2. Recupero: 2' pt- 5' st

50' - Triplice fischio al Penzo: il Venezia batte 1-0 la Salernitana con la rete di Bocalon.

48' - Forcing finale della Salernitana

45' - 5' di recupero

45' - La Salernitana protesta per un contatto in area di rigore su Jallow.

43' - Ci prova Jallow dalla lunga distanza, Lezzerini non si lascia sorprendere.

40' - Angolo di Lopez, testa di Giannetti: Lezzerini si stende e salva.

39' - Terzo cambio per il Venezia: fuori Ceccaroni, dentro Casale.

36' - Ammonito per simulazione Bocalon.

32' - Fuori Kiyine, dentro Jallow.

27' - Lombardi taglia il campo e lancia nello spazio Giannetti, Ceccaroni intercetta di mano e ferma l'azione. Giallo per il centrocampista del Venezia.

24' - Fuori Di Mariano, dentro Aramu.

23' - Ammonito dalla panchina il tecnico della Salernitana, Ventura che protestava per un fallo commesso da Zuculini, già ammonito.

22' - Secondo cambio per la Salernitana: fuori Maistro, dentro Lombardi. Esordio stagionale per l'esterno di proprietà della Lazio.

20' - Conclusione dal limite di Di Tacchio, la palla si perde alla sinistra di Lezzerini.

15' - Fuori Firenze, dentro Odjer.

15' - Si ferma Firenze: l'ex Crotone ha accusato un problema alla coscia sinistra mentre rincorreva Di Mariano, dovrà essere sostituito.

12' - Botta di Kiyine dal limite dell'area di rigore, la conclusione colpisce in pieno volto Fiordilino che resta a terra stordito.

9' - Ammonito Giannetti per fallo su Zuculini.

6' - Primo cambio per il Venezia: fuori Lollo, dentro Maleh.

1' - Si riparte al "Penzo"

SECONDO TEMPO

47' - Fine primo tempo al "Penzo", Venezia avanti 1-0 sulla Salernitana grazie alla rete di Bocalon.

46' - Angolo di Di Mariano, Modolo colpisce di testa, palla a lato.

45' - 2' di recupero.

43' - VENEZIA IN VANTAGGIO - Capello lancia nello spazio Bocalon che prende il tempo alla difesa granata e fa secco Micai. L'ex attaccante granata non esulta.

40' - Cartellino giallo per Karo.

36' - Venezia pericolosissimo nell'area di rigore granata: cross di Di Mariano dalla sinistra, Bocalon da due passi manca l'impatto con il pallone.

32' - PALO colpito da Giannetti: cross dalla destra di Kiyine, Giannetti anticipa la difesa del Venezia e colpisce di testa, la palla sbatte sul palo.

28' - Ripartenza interessante della Salernitana che non riesce a finalizzare l'azione: il traversone di Firenze dalla sinistra, infatti, è troppo lungo per Djuric e si perde sul fondo.

19' - Miracolo di Micai su conclusione ravvicinata di Capello che aveva raccolto un tiro sportco di Di Mariano.

18' - Ammonito Kiyine

15' - Lancio lungo di Kiyine per Giannetti, Lezzerini in uscita anticipa l'ex Cagliari.

13' - Ammonito Zuculini per un'entrata dura su Firenze.

7' - Gol annullato alla Salernitana: cross di Lopez, Giannetti anticipa la retroguardia del Venezia e deposita la sfera alle spalle di Lezzerini. Chiamata molto dubbia da parte dell'assistente di Amabile.

5' - Lo stadio "Penzo" fa il tifo per Antonio e Andrea, i due tifosi granata rimasti coinvolti in un incidente la scorsa settimana. "Lottate da ultras. Andrea e Antonio non mollate", lo striscione esposto dai tifosi veneziani.

4' - Salernitana vicinissima al vantaggio: cross teso dalla destra di Kiyine, Giannetti s'inserisce e centra in pieno la traversa a Lezzerini battuto.

2' - Ci prova la Salernitana: cross dalla destra di Maistro, la difesa del Venezia libera in fallo laterale.

0' - Tutto pronto allo stadio "Penzo" per il fischio d'inizio di Venezia-Salernitana.

Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: nel 3-5-2 di Ventura, Kiyine agirà sull'out di destra di centrocampo con Lopez sulla corsia opposta. I granata vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva in trasferta dopo i successi di Cosenza, Trapani e Livorno.