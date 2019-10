Bocalon: «Salernitana ottima squadra, arriverà lontano» Il match winner del "Penzo": «Abbiamo dimenticato la scorsa stagione, l'obiettivo è la salvezza»

Nelle quattro gare giocate da avversario contro la Salernitana ha timbrato il cartellino già due volte. Riccardo Bocalon, come aveva fatto lo scorso anno all’Arechi, torna a segnare alla sua ex squadra. Il “Doge” ha messo a segno il gol che ha deciso la sfida del “Penzo”. «Abbiamo segnato nell’occasione più nitida creata. La Salernitana ci ha messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo creando diverse occasioni. Nella ripresa abbiamo gestito meglio il risultato. Devo fare i complimenti ai miei compagni ma anche ai ragazzi della Salernitana che hanno un’ottima squadra guidata da un allenatore che non devo presentare io. Arriveranno lontano», ha detto l’attaccante veneziano ai microfoni di Ottochannel. Questa è la nostra prima vittoria in casa, ci tenevamo molto. La Salernitana ne aveva vinte tre, appena inizierà a fare punteggio anche in casa ci sarà da preoccuparsi perché la squadra è forte e può arrivare lontano.Il nostro obiettivo è salvarci, direttore e allenatore ci hanno fatto dimenticare la passata stagione e penso che la serenità si vede in campo».