Jallow guarda avanti: «Testa alta, pensiamo al Perugia» L'attaccante della Salernitana: «Giocato un buon primo tempo, dobbiamo migliorare qualcosa»

«Testa alta per preparare la prossima sfida con il Perugia». Lamin Jallow, ai microfoni di Ottochannel, analizza la sfida di Venezia, mettendo nel mirino già il prossimo impegno di campionato. «In questi mesi abbiamo avuto tanti infortunati, mettiamoci alle spalle questa partita e pensiamo al Perugia, una sfida importante per noi e per i nostri tifosi che dobbiamo provare a vincere. Oggi abbiamo giocato un gran primo tempo, il gol di Giannetti era regolare. Nel secondo tempo loro si sono abbassati ed era più difficile segnare. Dobbiamo migliorare in vista della prossima partita. Io ho lavorato tanto per arrivare al top ma ho bisogno di giocare per guadagnare la miglior condizione. Peccato per l’infortunio di Firenze, lo aspettiamo in campo».