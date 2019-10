Akpa Akpro: «Peccato per il gol subito, volevamo vincere» Il centrocampista a Pisa potrebbe partire dalla panchina: «Aspettiamo martedì e vediamo»

«C’è un po’ di amarezza perché volevamo vincere questa partita. È un peccato che abbiamo preso il gol del pareggio all’ultimo minuto». Così Jean Daniel Akpa Akpro commenta ai microfoni di Ottochannel il pari conquistato dalla Salernitana con il Perugia. «Ho dato tutto per la squadra per fare gol. Mi sentivo abbastanza bene, poi sono dovuto uscire per crampi». Il franco-ivoriano, al rientro dopo quasi due mesi d’assenza, ha messo lo zampino nell’azione del rigore procurato da Kiyine. «L’azione era bella, abbiamo cambiato gioco, Sofian ha giocato con me e io con Sofian. Abbiamo fatto una bella azione in quella circostanza», ha spiegato Akpa Akpro che, considerato il turno infrasettimanale, potrebbe essere “gestito” da Ventura. «Vediamo martedì, non voglio parlare. Aspettiamo per capire», il telegrafico commento del calciatore.