Odjer: «Serve più concentrazione, rinnovo in arrivo» Il calciatore ghanese si appresta a prolungare il suo contratto con la Salernitana

«Possiamo fare di più, abbiamo mollato negli ultimi secondi perché forse abbiamo pensato che la partita era già vinta». Moses Odjer mastica amaro per il gol subito allo scadere dalla Salernitana con il Perugia. «Personalmente penso che dovevano chiudere la partita. Dobbiamo essere più concentrati perché anche con il Frosinone abbiamo preso gol nel finale di partita», l’analisi del ghanese ai microfoni di Ottochannel nel corso della trasmissione Offside. «In ogni caso ha proseguito Odjer - abbiamo un allenatore molto bravo che ci permette di andare in campo e sapere già cosa devi fare sia con il pallone che senza. È molto facile per noi».

Il 23enne, al suo quinto anno in granata, si appresta a rinnovare per altri due anni il suo contratto con il club di Lotito e Mezzaroma. «Stiamo parlando del rinnovo contrattuale con la società, penso che questa settimana o la prossima sia possibile. Io voglio restare alla Salernitana».