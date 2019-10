Pisa amara per la Salernitana: terzo ko per i granata I toscani superano 2-1 la formazione di Ventura che paga i primi 15'. Inutile il gol di Jallow

Pisa. La diretta testuale di Pisa-Salernitana

PISA (4-3-1-2): Gori; Belli, Ingrosso, Benedetti, Lisi; Verna, De Vitis (19' st Gucher), Di Quinzio (27' st Marin); Siega (30' st Aya); Marconi, Fabbro. In panchina: Perilli, D’Egidio, Izzillo, Moscardelli, Minesso, Meroni, Liotti, Pinato, Masucci. Allenatore: D’Angelo

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine (14' st Lombardi), Maistro (27' st Gondo, Di Tacchio, Odjer (27' st Akpa Akpro), Lopez; Djuric, Jallow. In panchina: Vannucchi, Dziczek, Cerci, Kalombo, Morrone, Pinto. Allenatore: Ventura

RETI: 5' pt Di Quinzio (P), Fabbro (P), 34' st Jallow (S)

ARBITRO: Camplone di Pescara (assistenti: Capaldo e Lanotte - IV uomo: Marini di Roma).

NOTE. Ammoniti: Di Tacchio (S), Djuric (S), De Vitis (P), Lopez (S). Angoli: 0-2. Recupero: 0' pt - 4' st

50' - Triplice fischio del direttore di gara, Pisa batte Salernitana 2-1.

48' - Ammonito Lopez.

47' - Espulso un componente della panchina del Pisa.

45' - 4' di recupero per le speranze della Salernitana.

39' - Spinge la Salernitana che ora si fa vedere con insistenza nell'area di rigore del Pisa alla ricerca del pari.

37' - Salernitana vicinissima al 2-2 con Jallow che dal vertice alto dell'area di rigore cerca l'angolino alla sinistra di Gori, la palla termina alta d'un nulla.

34' - GOL SALERNITANA - I granata accorciano le distanze con Jallow che spinge in fondo al sacco una palla lavorata sulla linea di fondo da Djuric.

33' - Appoggio sbagliato di Migliorini che mette Fabbro davanti a Micai, il portiere della Salernitana esce e sbarra la strada al calciatore del Pisa.

30' - Subito pericoloso Gondo sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un colpo di testa che si perde alto sulla traversa.

30' - Ultimo cambio anche per il Pisa: esce Siega dentro Aya.

27' - Cambio per il Pisa: esce Di Quinzio, entra Marin. Nella Salernitana esce Odjer, dentro Akpa Akpro; fuori anche Maistro per Gondo. Esordio stagionale per l'ex attaccante del Rieti.

19' - Cambio per il Pisa: fuori De Vitis, dentro Gucher.

18' - Punizione battuta da Lopez, colpo di testa di Migliorini lento e prevedibile che si perde alto sulla traversa.

17' - Errore in fase d'impostazione del Pisa che, per poco, non mette davanti alla porta Jallow. La retroguardia toscana costretta a fermare con le cattive il gambiano.

15' - Meglio la Salernitana in questa fase di gara: i granata stanno provando a tornare in partita ma continuano ad essere troppo leggeri in area di rigore.

14' - Esce Kiyine, entra Lombardi.

8' - Ammonito Djuric per proteste.

7' - Azione insistita della Salernitana: ci prova Kiyine con una conclusione dal limite che viene responta dalla difesa del Pisa, sul cross seguente Jallow viene anticipato.

3' - Cross dalla destra di Kiyine, Gori esce in presa alta e blocca la sfera, anticipando gli attaccanti della Salernitana.

0' - Inizia la ripresa: nessun cambio da parte dei due tecnici.

Le squadre stanno rientrando sul terreno di gioco per i secondi 45', mentre continua a piovere senza sosta a Pisa. Si riparte dal risultato di 2-0 in favore dei toscani.

SECONDO TEMPO

45' - Si chiude 2-0 in favore del Pisa il primo tempo. La Salernitana ha pagato un avvio di gara assolutamente da dimenticare, nel corso del quale la formazione toscana ha piazzato l'uno-due che per ora dedice il match.

42' - Azione manovrata della Salernitana conclusa con una botta dal limite dell'area di Di Tacchio che viene bloccata in presa bassa dall'estremo difensore pisano.

38' - Cross dalla sinistra di Maistro, Djuric colpisce di testa ma non riesce a dare la giusta precisione al pallone.

35' - Salernitana pericolosa con Jallow: il gambiano, lanciato da Di Tacchio, parte in contropiede, percorre diversi metri palla al piede, entra in area e calcia da posizione defilata, Gori gli dice di no. Prima vera occasione per gli uomini di Ventura.

26' - Cross dalla sinistra di Lopez, Gori anticipa in uscita Djuric. Ma nell'occasione l'arbitro aveva ravvisato anche un fallo dell'attaccante bosniaco sul portiere.

21 - Continua a piovere a Pisa, terreno di gioco che diventa sempre più pesante, rendendo ancor più arduo il compito della Salernitana che è sotto di due reti.

14' - Timida reazione della Salernitana: Odjer serve dalla destra Maistro che controlla al limite e calcia a rete, Gori blocca senza problemi.

12' - RADDOPPIO PISA - Salernitana allo sbando in difesa: il Pisa approfitta di un errore della retroguardia granata e trafigge per la seconda volta Micai con un piattone dalla sinistra di Fabbro che non lascia scampo al portiere del cavalluccio marino.

10' - Ammonito Di Tacchio

9 - Salernitana sorpresa dall'avvio veemente della squadra di D'Angelo. I granata ora stanno provando a riorganizzare le idee ma soffrono la vivacità dei toscani.

5' - GOL PISA - Prodezza di Di Quinzio che calcia magistralmente un calcio di punizione dal limite mettendo la sfera alle spalle di Micai.

3' - Molto aggressiva la formazione di casa che prova a braccare subito i tentativi d'impostare dei granata.

2' - Nonostante il campo pesante la Salernitana prova a giocare palla a terra. Kiyine parte largo a destra e si accentra ma la sua sortita non va a buon fine. Il Pisa risponde con un traversone di Lisi che termina sul fondo.

0' - Il Pisa dà il calcio d'inizio al match

Squadre in campo. Tutto pronto per il fischio d'inizio di Pisa-Salernitana all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Sulla città toscana continua a piovere. La curva pisana suona la carica: "Alzati e combatti, la nord è qui con te", lo striscione srotolato nel settore più caldo dell'impianto pisano. I quasi 500 tifosi arrivati da Salerno rispondono con il consueto "Io ti voglio dire". Bel clima nonostante il maltempo.

LA GARA

Ventura conferma il 3-5-2 e rinvia ancora una volta il debutto dal 1' di Dziczek. Il talento della nazionale polacca Under 21 parte dalla panchina; al suo posto spazio a Odjer, mentre Maistro sostituisce Akpa Akpro che non avrebbe retto le due gare ravvicinate. Per il resto riconfermata la formazione schierata sabato contro il Perugia. Il Pisa, invece, risponde con un 4-3-1-2, affidandosi al tandem Marconi-Fabbro in avanti.

LE SCELTE DI FORMAZIONE.

Pisa e Salernitana sono sul rettangolo verde per il riscaldamento pre-gara. Sulla città toscana è in atto da oltre un'ora un temporale che, aggiunto alle precipitazioni della mattina, renderà pesante il terreno di gioco dello stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. L'impianto della città toscana, pian piano, si sta popolando. Da Salerno attesi circa 500 tifosi che già dal pomeriggio sono arrivati all'ombra della torre. I granata vanno a caccia di una vittoria che manca da tre partite: l'ultimo successo risale alla trasferta di Livorno. Non vince da sei gare, invece, il Pisa che è reduce dalla sconfitta nel derby di Livorno.

IL PRE-GARA