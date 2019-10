Di Tacchio: «Regalato un tempo, serve più attenzione» Il capitano della Salernitana: «Non è un problema fisico, sono venute meno tante componenti»

Pisa. «Abbiamo regalato un tempo all’avversario, abbiamo sbagliato approccio alla partita, sapevamo che il Pisa è una squadra che partiva forte, con cattiveria, determinazione, siamo venuti un po’ meno sotto questo aspetto. Sicuramente dobbiamo lavorare sotto questo aspetto». Francesco Di Tacchio, capitano della Salernitana, analizza così ai microfoni di Ottochannel il ko di Pisa. «Loro venivano da una brutta sconfitta, noi abbiamo aspettato prima di prendere uno schiaffo per svegliarci un po’, anzi due. Dobbiamo lavorare sull’attenzione perché oggi sono venute a mancare tante componenti. Il Pisa ha meritato, bravi loro».

Sull'emergenza di formazione che sta attanagliando i granata: «Abbiamo uno staff che ci monitora tutti i giorni, non è un problema fisico, è un fatto mentale perché dopo dieci minuti eravamo sotto. Dobbiamo lavorare sotto questo aspetto con grande serenità, umiltà. Componenti che ci hanno sempre contraddistinto in queste prime partite. Il rischio di ripetere gli errori dello scorso anno? Se stiamo a pensare alla passata stagione stiamo messi male. Ci sono tante partite da giocare, è una sconfitta che ci deve far riflettere». Il capitano granata, tra l'altro, all'Arena Garibaldi era stato protagonista anche con la maglia dei toscani. «È sempre una bella emozione tornare qui a giocare, sono stato bene. Dispiace per la sconfitta, complimenti al Pisa».