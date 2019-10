Salernitana, difesa sotto i riflettori: dubbio Jaroszynski Il calciatore non è al meglio ma dovrebbe farcela, migliora anche Firenze

I riflettori sono tutti puntati sul reparto difensivo. Non soltanto per quanto concesso al Pisa nei primi 15’ della sfida di martedì sera. Ma anche per le condizioni di Pawel Jaroszynski, calciatore che in Toscana ha accusato una botta al ginocchio che tiene in apprensione Gian Piero Ventura. Le condizioni del difensore polacco in queste ore sono costantemente monitorate dallo staff medico della Salernitana che proverà a rimetterlo in piedi per la sfida di sabato pomeriggio contro la Virtus Entella. La rifinitura di domani mattina sarà decisiva per capire se l’ex Chievo Verona sarà o meno della partita. Nel bollettino degli infortunati diramato dalla società sul sito ufficiale, il nome del calciatore non compare. Un indizio che lascia trapelare ottimismo sulla presenza del calciatore almeno nella lista dei convocati.

Non ci saranno, invece, Billong, Cicerelli, Giannetti ed Heurtaux che questo pomeriggio hanno svolto un lavoro atletico specifico. Firenze ha lavorato regolarmente con il gruppo ma non è ancora al meglio della condizione. Anche per lui sarà fondamentale la rifinitura di domani per capire se potrà essere almeno convocato.

Oggi pomeriggio, intanto, la formazione di Ventura ha svolto il primo allenamento sul nuovo terzo campo del centro sportivo “Mary Rosy”. I granata hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento a secco seguita da esercitazioni tecnico-tattiche. Domani mattina alle 10.30 è in programma la rifinitura, al termine della quale (12.45) il tecnico del cavalluccio marino incontrerà la stampa per la consueta conferenza stampa pre-gara.

