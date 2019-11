LIVE | Salernitana-Virtus Entella 0-0 Segui la diretta testuale del match dell'Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Virtus Entella

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Karo, Migliorini, Pinto; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine; Maistro; Gondo, Jallow. In panchina: Vannucchi, Russo, Jaroszynski, Lopez, Morrone, Odjer, Kalombo, Cerci, Djuric. Allenatore: Ventura.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Contini; Coppolaro, Chiosa, Poli; Eramo, Adorjan, Nizzetto, Schenetti, Sala; Mancosu, G.De Luca. In panchina: Borra, Valietti, Crialese, Currarino, M.De Luca, Sernicola, Settembrini, Ardizzone, Morra, Bonini, Toscano, Cicconi. Allenatore: Boscaglia.

ARBITRO: Dionisi di L'Aquila (assistenti: Di Gioia-Annaloro / IV uomo: Maranesi)

NOTE. Spettatori 5432 di cui 2647 abbonati. Angoli: 4-2

39' - Incredibile parata di Contini che respinge in corner una conclusione di Jallow da posizione defilata.

36' - Di Tacchio spreca una buona occasione per sbloccare il risultato: Gondo insegue un pallone sulla corsia di sinistra, palla al centro per Jallow che appoggia per Di Tacchio, la botta del capitano da ottima posizione termina altissima.

27' - Intanto arriva il dato degli spettatori presenti all'Arechi: 5432 di cui 2647 abbonati, è il dato più basso di questa stagione.

24' - Salernitana vicinissima al vantaggio: palo pieno colpito da Maistro che calcia forte e teso dal limite dell'area ma la sua conclusione si stampa sul legno.

21' - Provvidenziale intervento difensivo di Pinto che in spaccata anticipa Mancosu, perfettamente servito da Sala.

16' - Conclusione dal vertice alto dell'area di rigore di Jallow, parata facile di Contini.

12' - Lombardi appoggia per Akpa Akpro che entra in area e tenta il cross al centro, palla deviata in corner. Buona combinazione sulla corsia di destra tra i due calciatori granata.

11' - Akpa Akpro lancia nello spazio Maistro che s'inserisce ma viene fermato al momento della battuta.

5' - Inizia a piovere allo stadio Arechi.

3' - Salernitana pericolosa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Migliorini non riesce a ribattere a rete una palla che viene respinta dalla retroguardia ligure, sulla ribattuta ci prova Kiyine con una conclusione bloccata da Contini.

0' - Partiti allo stadio Arechi: è iniziata Salernitana-Virtus Entella

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Virtus Entella

Colpo di scena: problema accusato da Dziczek durante il riscaldamento, al suo posto gioca Maistro. Slitta ancora una volta l'esordio del calciatore polacco. Il calciatore non andrà neanche in panchina: durante il riscaldamento ha subito una distrazione del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro.

IL PRE-PARTITA. Quattro esordi dal 1' in casa Salernitana: turn-over forzato per Ventura contro la Virtus Entella. Il tecnico dei granata lancia nella mischia Pinto al posto di Jaroszynski (non al meglio), Lombardi sulla corsia di destra di centrocampo, Dziczek in regia e Gondo nel tandem offensivo con Jallow. Per il resto confermate le anticipazioni della vigilia.

