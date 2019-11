Maledizione Dziczek, il polacco ko nel riscaldamento pre-gara Ventura lo aveva inserito nell'undici titolare contro la Virtus Entella

Se non è una maledizione, poco ci manca. Salta ancora una volta l'esordio in granata di Patrick Dziczek. Il calciatore polacco, prelevato in estate dalla Lazio, si è infortunato nel corso del riscaldamento pre-gara di Salernitana-Virtus Entella. Al suo posto giocherà Maistro. La diagnosi comunicata dal club granata è di distrazione del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Una tegola per Ventura che aveva deciso di lanciare nella mischia il talento dell'Under 21 polacca che era pronto per fare il suo esordio con la maglia della Salernitana. Appuntamento ancora una volta rinviato, stavolta per via di un infortunio. La speranza è che possa tornare quanto prima disponibile.