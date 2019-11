Gondo: «Voglio dare il massimo per la Salernitana» L'attaccante granata: «Buona intesa con Jallow, importante esordire in questo stadio»

«Ho provato una bella sensazione. È stato importante per me iniziare a giocare questa partita su questo campo e in questo stadio. Mi è stata data fiducia e io ho cercato di ripagarla al massimo». Cedric Gondo si gode la soddisfazione per la prima gara giocata da titolare con la maglia della Salernitana. «Mi ha fatto molto piacere giocare in coppia con Jallow perché significa che ho lavorato bene in questi giorni. Abbiamo avuto una bella intesa durante la gara», ha commentato l'ex Rieti ai microfoni di Ottochannel. «C’impegniamo sempre tanto per migliorare. A Cremona vediamo cosa deciderà il mister su chi far giocare da titolare. Io voglio migliorarmi e cercare di dare il 100% con la maglia della Salernitana. Per il futuro Dio vedrà dove sarò».