Prima in B per Pinto: «Felice per la vittoria della squadra» Il difensore ha sostituito Jaroszynski: «Grazie al mister per la fiducia che mi ha dato»

«Sono contento dell’esordio in serie B, ma soprattutto per la vittoria della squadra». Pierluigi Pinto si gode l'esordio in serie B. L'ex Arezzo ha sostituito nel migliore dei modi Jaroszynski, rivelandosi provvidenziale nel primo tempo, sbarrando la strada alla Virtus Entella. «Ringrazio il mister per la fiducia. Sono sereno, tranquillo e lavoro ogni giorno per migliorare come tutti nella squadra», ha commentato ai microfoni di Ottochannel il difensore che, fin qui, non aveva mai trovato spazio tra le fila dei granata. «Pensiamo al presente per progettare il futuro. Mi trovo bene in questa squadra, rispetto alla serie C c’è un ritmo più alto ma mi trovo bene. Adesso dobbiamo mettere da parte questa vittoria e iniziare a pensare alla gara di domenica. Personalmente ho pensato soltanto a lavorare in questi mesi per farmi trovare pronto quando il mister mi avrebbe dato l'occasione».