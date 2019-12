Paganese, Erra: "Non mi fido del Catanzaro" Il tecnico degli azzurrostellati ha presentato il match di domani con i calabresi

Si giocherà domani il match tra Paganese e Catanzaro, in programma al Marcello Torre con fischio d'inizio fissato alle 17:30. A presentare l'incontro è stato il tecnico degli azzurrostellati, Alessandro Erra, che tiene alta la concentrazione:

“Ci aspetta una gara difficile contro una squadra di assoluta qualità. Non possiamo adattarci in nessun modo. Anche se non può lottare per le prime posizioni, il Catanzaro è pur sempre una squadra di livello ed è ben allenata. Non ci fidiamo. Grassadonia ha a disposizione dei calciatori che se in giornata possono castigare chiunque. Chiedo ai miei ragazzi concentrazione e continuità mentale, come mostrato nelle ultime uscite anche se in parte siamo riusciti a raccogliere risultati”.

Il tecnico è poi tornato sul derby vinto con la Casertana: “La vittoria ottenuta al Pinto ci ha dato maggiore forza e convinzione. La squadra ha dimostrato di avere grande personalità in un ambiente difficile, nonostante sia composta da molti giovani. La settimana di lavoro è più semplice con i tre punti in tasca, ma l'abbiamo subito accantonata perché domani ci aspetta un incontro molto difficile”.