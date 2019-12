Colpaccio Paganese, battuto il Catania al Torre Gli azzurrostellati si sono imposti con il risultato di 3-1 nel recupero della 13^ giornata

Colpaccio della Paganese che, nel recupero della tredicesima giornata di campionato, ha battuto il Catania al Marcello Torre. La truppa di Erra è passato in vantaggio dopo quattordici minuti di gioco grazie a un calcio di rigore per fallo di Marchese su Scarpa. Sul dischetto ci è andato lo stesso capitano che ha insaccato per l'1-0. Paganese scatenata, il Catania non ha trovato la reazione e al 33' è arrivato il raddoppio con Stendardo che di testa ha capitalizzato al meglio un assist di Caccetta.

Nella ripresa il Catania ha provato ad accorciare le distanze e ci è riuscito dopo cinque minuti, grazie a una punizione di Dall'Oglio che non ha lasciato scampo a Baiocco. I siciliani, però, non ne hanno approfittato e la Paganese ha chiuso i conti al 15' con Guadagni con una conclusione da fuori area. Gli assalti finali del Catania non sono bastati per riaccorciare le distanze. La Paganese ottiene quindi una vittoria molto importante che allunga a tre la striscia di risultati utili consecutivi, dopo la vittoria nel derby con la Casertana e il pareggio con il Catanzaro. Gli azzurrostellati salgono a quota 24 punti in classifica.

Da domani la truppa di Erra comincerà a preparare la trasferta di domenica, in programma al Viviani contro il Potenza. Fischio d'inizio fissato alle 17:30.

Ecco il tabellino:

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino (86' Sbampato), Stendardo, Panariello; Mattia, Caccetta (86' Bramati), Scarpa (66' Bonavolontà), Capece, Perri; Alberti (66' Calil), Guadagni (86' Lidin). A disp.: Scevola, Carotenuto, Acampora, Dramè, Gaeta, Diop, Musso. All. Erra.

CATANIA (4-4-1-1): Furlan; Calapai (74' Mazzarani), Esposito, Silvestri, Marchese; Bucolo (84' Sarno), Dall’Oglio (64' Lodi); Barisic, Catania (64' Di Piazza), Biondi (64' Di Molfetta); Curiale. A disp.: Martinez, Noce, Pinto, Rizzo, Biagianti. All. Lucarelli.

ARBITRO: Tremolada di Monza (Fontemurato-Salama).

MARCATORI: 14’ rig. Scarpa, 34' Stendardo, 50' Dall'Oglio, 60' Guadagni

NOTE: ammoniti Schiavino, Dall'Oglio, Silvestri, Mazzarani