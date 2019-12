Salernitana, pari e rimpianti sul campo dell'Empoli Lombardi porta avanti i granata, La Gumina pareggia i conti. Ma nel finale Djuric manca il 2-1

Empoli. La diretta testuale di Empoli-Salernitana



EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Romagnoli, Pirrello (28' st Nikolaou); Frattesi, Ricci, Bandinelli (20' st Fantacci); Bajrami (35' st Laribi); La Gumina, Mancuso. A disposizione: Perucchini. Provedel, Stulac, Dezi, Piscopo, Merola. Allenatore: Muzzi

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Pinto (1' st Billong); Lombardi, Akpa Akpro (36' st Di Tacchio), Dziczek, Maistro (15' st Cicerelli), Kiyine; Djuric, Gondo. A disposizione: Vannucchi, Lopez, Heurtaux, Kalombo, Firenze, Odjer, Jallow. Allenatore: Ventura.

ARBITRO: Volpi di Arezzo (assistenti: Mokhtar e Miele - IV uomo: Di Martino)

RETI: 38' pt Lombardi (S), 46' pt La Gumina (E)

NOTE. Ammoniti: Ammonito: Kiyine (S), Ricci (E), Karo (S), Maietta (E), Fantacci (E), Lombardi (S), Gondo (S), Veseli (E). Angoli: 5-5. Recupero: 1' pt-4'st

49' - Triplice fischio al Castellani: la Salernitana torna a casa con un buon punto. Ma quanti rimpianti per l'occasione capitata in pieno recupero a Djuric.

48' - Occasionissima anche per l'Empoli: Mancuso punta Karo, entra in area di rigore ma da ottima posizione spara alle stelle.

47' - Incredibile occasione mancata dalla Salernitana: contropiede impostato da Cicerelli, cambio campo per Lombardi che crossa al centro, Djuric colpisce di testa, Brignoli fa il miracolo ma sulla ribattuta a porta vuota calcia a lato

45' - 4' di recupero-

44' - Veseli ferma con le cattive una buona ripartenza di Lombardi, ammonizione per il difensore dell'Empoli e punizione interessante per i granata.

36' - Ultima sostituzione anche per la Salernitana: fuori Akpa Akpro, entra Di Tacchio.

35' - Ultimo cambio nell'Empoli: esce Bajrami, entra Laribi.

30' - Ammonito Gondo.

28' - Secondo cambio per l'Empoli: esce Pirrello, dentro Nikolaou.

25' - Ammonito per simulazione Lombardi.

22' - Ammonito Fantacci.

20' - Cambio nell'Empoli: entra Fantacci, esce Bandinelli.

17' - Cross dalla destra di Lombardi, Djuric incrocia di testa, Brignoli vola e salva il risultato ma l'arbitro ferma il gioco per un contatto dubbio tra l'attaccante granata e un difensore dell'Empoli.

15' - Seconda sostituzione per la Salernitana: dentro Cicerelli, fuori Maistro. Kiyine scala mezzala.

9' - Percussione in area di rigore dell'Empoli: La Gumina appoggia per Bajrami, diagonale provvidenziale di Karo che spazza in corner.

5' - Palla sanguinosa persa da Dziczek chspiana la strada a Bajrami, il trequartista dell'Empoli arriva a limite dell'area di rigore e calcia a rete, Micai vola e devia in corner.

1' - Sostituzione nella Salernitana: fuori Pinto, dentro Billong. Migliorini scala sul centrosinistra e l'ex Benevento guiderà il pacchetto arretrato.

SECONDO TEMPO

46' - PAREGGIO EMPOLI - Triangolazione tra Bajrami e La Gumina conclusa da quest'ultimo che da due passi batte Micai e chiude il primo sul risultato di 1-1.

45' - 1' di recupero.

44' - Ammonito Karo.

42' - Ancora Salernitana pericolosa dalle parti di Brignoli con Maistro che, però, da ottima posizione ciabatta la conclusione.

38' - VANTAGGIO SALERNITANA: splendida apertura di Gondo che cambia campo per Lombardi, l'esterno di proprietà della Lazio entra in area di rigore, punta e salta Veseli e in diagonale batte Brignoli.

34' - Salernitana vicinissima al vantaggio: l'Empoli perde palla al limite dell'area, Gondo recupera e calcia a rete ma la sua conclusione viene sporcata da Romagnoli e per poco non termina in fondo al sacco.

33' - Punizione battuta dalla destra da Bandinelli, palla a Mancuso che prova a calciare a rete due volte ma Akpa Akpro devia in angolo.

27' - Salernitana pericolosissima con Lombardi che parte dalla destra, si accentra e calcia a rete, Brignoli alza la sfera in angolo e salva l'Empoli.

26' - Ammonito Ricci.

21' - Empoli pericoloso: cross dalla sinistra di Veseli, La Gumina calcia di prima intenzione e centra il palo esterno ma il gioco era già fermo per posizione di offside.

19' - Azione manovrata della Salernitana conclusa con un tiro a giro di Kiyine che esce di non molto alla sinistra di Brignoli.

17' - Ammonito Kiyine per fallo su Frattesi.

15' - Apertura di Maistro per Lombardi che salta Veseli ed entra in area di rigore ma non riesce a controllare la sfera che termina sul fondo.

13' - Discesa di La Gumina, palla al centro per Frattesi, Kiyine sporca di testa quel che basta per impedire al centrocampista di battere a rete.

12' - Ancora Empoli pericoloso sugli sviluppi di un corner: Romagnoli svetta più in alto di tutti ma il suo colpo di testa si perde alto sulla traversa.

11' - L'Empoli risponde con Mancuso che penetra in area e crossa al centro, provvidenziale ripiegamento difensivo di Lombardi che allontana di testa, Frattesi raccoglie dal limite e calcia ma la sua conclusione viene deviata in corner.

9' - Ripartenza pericolosissima di Gondo che soffia un pallone alla difesa toscana e punta l'area di rigore, calciando a rete, Bignoli si stende e devia in corner.

5' - «Quella è la mia maglia», cantano a squarciagola gli oltre 200 tifosi della Salernitana giunti a Empoli.

4' - La Salernitana si fa vedere dalle parti di Brignoli con Pinto che calcia di prima intenzione da buona posizione ma la palla termina alta sulla traversa.

3' - Prima conclusione del match da parte di Bajrami, Micai blocca senza problemi.

2' - Subito un'entrata dura di Bandinelli su Dziczek, richiamo verbale per il calciatore toscano.

1' - Fischio d'inizio

LA GARA

Le squadre hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco: tutto pronto per il fischio d'inizio di Empoli-Salernitana. La tifoseria toscana, intanto, invita i calciatori a reagire «Noi vogliamo gente che lotta») dopo il momento di crisi vissuto negli ultimi mesi, caratterizzati da una vittoria in dieci partite.

IL PRE-GARA. Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: Ventura si affida al 3-5-2 con Dziczek in cabina di regia e Maistro e Akpa Akpro nel ruolo di mezzali. Pinto sostituisce lo squalificato Jaroszynski mentre davanti conferma per la coppia Djuric-Gondo. I granata saranno scortati al Castellani da oltre 200 sostenitori. Da segnalare, intanto, la presenza in tribuna di Pierpaolo Bisoli, tecnico attualmente senza squadra e reduce dall'esperienza sulla panchina del Padova lo scorso anno.

foto di Carlo Giacomazza