Nella calza della Befana il destino di Cerci: la situazione Fissata la data dell'incontro tra Lotito e il legale per discutere il futuro dell'attaccante

Sarà un’Epifania di decisioni per la Salernitana che ha cerchiato in rosso la data del prossimo 6 gennaio per affrontare il caso di Alessio Cerci. Il co-patron Claudio Lotito incontrerà l’avvocato di fiducia del club Gian Michele Gentile per parlare della querelle legata all’attante di Velletri. La società, in un modo o nell’altro, dovrà sciogliere le riserve in quella sede, anche perché due giorni dopo (8 gennaio) scadranno i termini per prendere eventuali provvedimenti nei confronti del calciatore e rivolgersi al Collegio Arbitrale. Cerci lo scorso 19 dicembre pubblicò sui social il referto della risonanza magnetica, accompagnato da un messaggio nel quale ribadiva la sua volontà di tornare quanto prima in campo. Gesto che non è piaciuto alla società, già amareggiata per il rendimento del calciatore, impiegato con il contagocce in questo girone d’andata. Il ds Angelo Fabiani al termine della gara con il Pordenone aveva annunciato provvedimenti nei confronti del calciatore. Sul tavolo, al momento, ci sono due ipotesi: multa o richiesta di rescissione contrattuale per giusta causa. Lotito ne discuterà lunedì con il suo legale di fiducia, valutando quale strada percorrere. Non è da escludere che il co-patron, prima dell’incontro dell’Epifania, possa confrontarsi anche con Gian Piero Ventura che dovrà pronunciarsi dal punto di vista tecnico.

Cerci, nel frattempo, continua a lavorare per ritrovare la miglior condizione atletica. Il calciatore oggi ha pubblicato un video nel quale si riprende mentre corre sul tapis roulant e un altro nel quale è intento a effettuare degli esercizi di potenziamento atletico per le gambe. Un altro segnale?