Avallone: «La Salernitana è una fede, giochiamocela con tutti» VIDEO | Il team manager del cavalluccio marino parla di mercato e dei malumori interni al tifo

Parla da salernitano prima che da dirigente Salvatore Avallone, team manager della Salernitana che questa mattina, a margine della presentazione delle squadre della Ginnastica Salerno, ha parlato del momento che caratterizza la formazione granata, di mercato e dei malumori che aleggiano tra i tifosi del cavalluccio marino. «Essere presenti a prescindere dal risultato è il nostro dovere perché è la nostra passione, toglierci la Salernitana significa toglierci un qualcosa di vitale. Poi è normale che come salernitano e come dirigente mi aspetto di poter fare risultati importanti», ha detto il team manager del cavalluccio marino, provando a ricucire lo strappo che si è venuto a creare tra gli ambienti del tifo granata e la proprietà. Ma Avallone ha parlato anche di come la squadra si sta preparando in vista della ripresa del campionato e della possibilità di «giocarsi con tutti le proprie partite».