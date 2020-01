La Salernitana chiarisce: «Nessun calciatore è sul mercato» La società esce allo scoperto con una nota ufficiale. Ma le trattative sono ferme al palo

Il mercato della Salernitana stenta a decollare. A dodici giorni dall’apertura della “fiera dei sogni” la società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma non ha ancora ufficializzato alcuna operazione, né in entrata né in uscita. I granata hanno virtualmente chiuso la trattativa con Ramzi Aya, difensore del Pisa che andrà a rinforzare il pacchetto arretrato del cavalluccio marino ma che, in caso di fumata bianca, non sarebbe arruolabile per la sfida dell’Adriatico in quanto squalificato. Leggera frenata, invece, ha fatto registrare la trattativa per Felipe Curcio: l’esterno sinistro del Brescia è da tempo in parola con la Salernitana ma l’intesa non è stata ancora sugellata. Ed è anche per questo, probabilmente, che la società granata ha sottolineato che Walter Lopez non è sul mercato. Pochi minuti fa, con una nota pubblicata sul sito ufficiale, il club del cavalluccio marino ha comunicato che «nessun calciatore di interesse tecnico della Salernitana attualmente in rosa, ivi compreso Walter Lopez, è stato messo sul mercato».