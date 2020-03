Il cuore (granata) del Rione Podestà batte per la solidarietà Raccolta di beni di prima necessità avviata dai soci per i cittadini di Pontecagnano

Lontani dall'Arechi, vicini alla propria gente. Il club granata “Rione Podestà” di Pontecagnano Faiano è in campo, come tante altre realtà associative, per sostenere la comunità in questa grave fase di emergenza sanitaria. I soci del club presieduto da Antonio Anastasio hanno fatto partire una raccolta di generi di prima necessità da consegnare alle famiglie del territorio che vivono situazioni di particolare disagio. La consegna avverrà grazie alla collaborazione degli operatori di Protezione Civile dell’Asad Pegaso. L'iniziativa prevede l'allestimento di diversi punti per la donazione dei beni presso esercizi commerciali e supermercati. Ma non è l'unica attività che vede in campo i soci del “Rione Podestà” che stanno provvedendo anche a distribuire mascherine di base alle categorie maggiormente esposte al rischio contagio. I presidi sanitari sono stati donati dalla società Natana.doc. Un grande segnale si solidarietà in un momento particolarmente difficile per l'intero Paese. Per adesioni e informazioni sarà possibile contattare il presidente Antonio Anastasio o inviare una mail all'indirizzo rionepodesta@gmail.com.