L'ex Brini scommette sui granata: «Salernitana da playoff»

È distante da Salerno ma uno sguardo proiettato alla formazione granata c'è sempre. L'ex allenatore della Salernitana, Fabio Brini è convinto che, se il campionato fosse proseguito, il cavalluccio marino avrebbe potuto ricoprire un ruolo importante nei play-off. «La Salernitana ha avuto momenti di alti bassi in questa stagione - ha detto intervenendo in videochiamata -, nell'ultima fase prima dello stop stava facendo bene. Se il campionato fosse proseguito, penso che avrebbe avuto la possibilità di fare i playoff nella miglior condizione mentale». Per Brini è giusto che, una volta terminata l'emergenza sanitaria, i campionati ripartano per salvaguardare il merito sportivo. «Credo poco che si possa tornare in campo tra qualche mese. Io ripartire a settembre-ottobre con il vecchio campionato e a gennaio con il nuovo. Abbiamo la possibilità di aver un mondiale in inverno, partendo da gennaio si giocherebbe tutta l'estate, non sarebbe questo il problema. L'importante è che si riesca a finire questo campionato per le società e le squadre che hanno dimostrato il loro valore e in modo particolare per quelle che lottavano per il salto di categoria». Brini, originario di Porto Sant'Elpidio, ha raccontato anche come sta vivendo personalmente l'emergenza sanitaria, soffermandosi poi sulla sua regione. «È una situazione non semplice, dobbiamo rispettare queste disposizioni per noi ma soprattutto per gli altri. Mi auguro che quanto prima si possa tornare alla normalità. Dalle mie parti c'è una situazione abbastanza pericolosa, non paragonabile alla Lombardia ma comunque preoccupante».