Akpa, il talento che s'ispira a Zidane e vuole la A in granata Il centrocampista della Salernitana: «Con Ventura siamo una squadra vera, che bella Salerno»

Rivitalizzato dalla gestione Ventura, Akpa Akpro è uno dei punti cardine della Salernitana. Arrivato all'ombra dell'Arechi due stagioni e mezzo fa, l'ex capitano del Tolosa è riuscito finalmente a trovare quella continuità che gli era mancata in passato per via dei numerosi infortuni subiti. Adesso il franco-ivoriano è uno dei leader della formazione granata, al punto da aver attirato su di sé l'attenzione di numerosi club. Il suo contratto scadrà a giugno 2021 ma non è da escludere che Lotito possa blindarlo anche grazie all'intervento della Lazio. Nel frattempo il calciatore non nasconde i suoi ambiziosi obiettivi. «Sono arrivato qui con l’obiettivo di centrare la Serie A, tutti dobbiamo avere le stesse ambizioni. Vorrei chiudere la carriera in granata. Mister Ventura è stato bravo a capire i nostri problemi e a trovare i punti deboli, li abbiamo corretti con lui e ora siamo una squadra vera. Salerno è bellissima, ci sono tanti posti da vedere. La gente è calorosa e con la mia famiglia mi trovo bene, sono molto felice di essere qui». Rispondendo alle domande dei tifosi, Akpa Akpro ha svelato anche chi sono i suoi idoli e i club che più gli piacciono. «Zidane è il mio idolo, Drogba e Yaya Touré sono i miei connazionali più forti. In carriera ho avuto tanti compagni di squadra bravi oltre a loro, anche Kolo Touré, Gervinho, Aurier e Kalou in Nazionale. Nel club ho avuto Rabiot e Capoue. Real Madrid e Juventus sono squadre fortissime, mi piace molto vederle giocare».