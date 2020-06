Salernitana-Pisa, granata in emergenza: i convocati Si riparte senza Micai, Cicerelli, Heurtaux e gli squalificati Gondo e Jallow

La Salernitana riparte da come aveva terminato. Ventura per la sfida di domani pomeriggio contro il Pisa, dovrà fare i conti con l'emergenza: out per infortunio Micai e Cicerelli e per squalifica Gondo e Jallow. Fuori dalla lista dei convocati anche Heurtaux, mentre recupera in extremis Karo che, tuttavia, non è al meglio. Poche, dunque, le alternative nel reparto offensivo dove risultano tra i convocati soltanto Cerci, Djuric e Giannetti, anche se il tecnico, all'evenienza, potrebbe avanzare di qualche metro anche Lombardi e Kiyine. Tra i pal, invece, esordirà Vannucchi.

Di seguito la lista dei convocati diramata da Gian Piero Ventura per la gara in programma domani tra Salernitana e Pisa:

PORTIERI: Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Galeotafiore, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Djuric, Giannetti.