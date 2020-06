LIVE | Salernitana-Pisa 1-0 Segui la diretta testuale del match

La diretta testuale di Salernitana-Pisa

SALERNITANA (3-4-3): Vannucchi; Aya, Billong, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Lopez; Cerci, Djuric, Kiyine. A disposizione: Russo, Migliorini, Curcio, Capezzi, Di Tacchio, Karo, Galeotafiore, Maistro, Giannetti. Allenatore: Ventura

PISA (4-3-1-2): Gori; Pisano, Caracciolo, Varnier, Birindelli; Gucher, De Vitis, Lisi; Siega; Marconi, Masucci. A disp. Dekic, Perilli, Belli, Pompetti, Pinato, Minesso, Benedetti, Meroni, Vido, Ingrosso, Fabbro, Soddimo. All. D’Angelo

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (assistenti: Scatragli e Saccenti – IV uomo: Dionisi)

RETI: 29' pt Djuric (S)



NOTE. Ammoniti: Dziczek (S), Birindelli (P). Angoli: 1-1

39' - Ammonito Birindelli per fallo su Lopez.

29' GOL SALERNITANA - Lombardi accende il turbo e calcia a rete ma la palla sbatte sul palo, Kiyine prova a calciare ma serve Djuric che da due passi fa 1-0



25' - Gioco sospeso per consentire ai calciatori di dissetarsi: fa un gran caldo all'Arechi.



23' - Salernitana vicina al gol: azione personale di Lombardi che viene contrato in area al momento della battuta, la palla arriva a Djuric che appoggia per Kiyine che calcia a rete ma la conclusione deviata s'impegna e termina in corner.

22' - Gucher lancia Siega che entra in area ma Vannucchi lo anticipa in uscita.

15' - Dziczek ferma fallosamente una ripartenza di De Vitis: giallo per il centrocampista polacco della Salernitana.

9' - Ritmi bassi all'Arechi: la Salernitana prova a far circolare il pallone, il Pisa fin qui si difende senza problemi.

3' - Pisa pericoloso: cross di Gucher dalla destra, Vannucchi prova a bloccare la sfera ma la perde e, per poco, non serve Masucci.

0' - Si parte all'Arechi: è iniziata Salernitana-Pisa

Le squadre hanno fatto il loro ingresso sul rettangolo verde da due lati diversi, mentre nell'Arechi deserto risuonavano le note di "Urlando contro il cielo". Poi il minuto di raccoglimento delle vittime del Covid.

Ventura sceglie di lanciare subito nella mischia l'ex Cerci. Granata in campo con il 3-4-3: l'ex Milan agirà nel tridente con Djuric e Kiyine. In difesa Billong preferito a Migliorini con Aya e Jaroszynski ai suoi fianchi. Farà 4-3-1-2 il Pisa che schiera Siega (e non Soddimo) alle spalle di Marconi e Masucci).