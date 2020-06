Virtus Entella-Salernitana, le probabili formazioni Ventura torna al 3-5-2 e lancia in coppia Djuric e Gondo

La Salernitana va a caccia del blitz per riscattare il mezzo passo falso fatto sabato scorso contro il Pisa e consolidare un posto in zona playoff. La sfida di questa sera sul campo della Virtus Entella rappresenta un esame di maturità per gli uomini di Gian Piero Ventura che devono necessariamente tornare a far punti lontano dall'Arechi. Il successo esterno manca dalla gara di Pescara, prima del girone di ritorno. Ventura, dopo aver sperimentato il tridente, ritornerà al passato: 3-5-2 con Gondo e Djuric nel tandem offensivo. L'ex Rieti verrà preferito a Jallow che potrebbe avere una chance a gara in corso. Tra i pali si rivedrà Micai che ha smaltito i postumi dell'infortunio e tornerà a difendere i pali del cavalluccio marino. In difesa Billong sembra essere nuovamente in vantaggio su Migliorini per comporre il terzetto con Aya e Jaroszynski. Anche in mediana non cambierà molto rispetto alla partita contro il Pisa: Kiyine agirà sull'out di destra, Lopez a sinistra, con Dziczek, Akpa Akpro e Maistro a completare il reparto. Non ci sarà Lombardi che dovrà scontare un turno di squalifica. L'esterno granata, tra l'altro, nelle ultime ore è finito al centro d'insistenti voci di mercato: la Lazio vorrebbe inserirlo nella trattativa intavolata con il Verona per arrivare a Kumbulla. Stessa sorte potrebbe toccare anche a uno tra Maistro e Kiyine. Ma del mercato si tornerà a parlare nelle prossime ore. La priorità, adesso, è rappresentata dalla sfida di Chiavari. Un esame di maturità importante per continuare a sognare un posto nei play-off.

Le probabili formazioni:

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Poli, Chiosa, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Schenetti; De Luca, Rodriguez. In panchina: Paroni, Zaccagno, Chajia, Bruno, Crialese, Crimi, Currarino, Adorjan, Toscano, Morra, Mancosu, Andreis. Allenatore: Boscaglia

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Billong, Jaroszynski; Kiyine, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Lopez; Djuric, Gondo. In panchina: Vannucchi, Russo, Migliorini, Curcio, Capezzi, Jallow, Di Tacchio, Karo, Cicerelli, Galeotafiore, Iannone. Allenatore: Ventura

Arbitro: Camplone di Pescara