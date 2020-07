Salernitana, ad Ascoli senza cinque pedine titolari In dubbio anche Jaroszynski, uscito per infortunio contro la Juve Stabia

Dopo un giorno di meritato riposo, la Salernitana è tornerà nuovamente in campo per preparare la trasferta di Ascoli. I granata ci arriveranno in emergenza: il giudice sportivo ha fermato per due giornate Jallow, punito per aver rivolto una parola offensiva al quarto uomo dopo la sostituzione. Salteranno la prossima partita per squalifica anche Aya, Dziczek e Maistro e Lombardi, quest'ultimo espulso contro la Cremonese e fermato per gue giornate. Ventura, dunque, contro i bianconeri dovrà fare a meno di cinque pedine titolari. Da valutare, invece le condizioni di Jaroszynski e Kiyine, usciti per problemi fisici. Una situazione tutt'altro che agevole per il cavalluccio marino che, tuttavia, spera di poter far nuovamente leva sul carattere e sulla determinazione mostrate in occasione del derby vinto contro la Juve Stabia.