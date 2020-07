Salernitana, verso Ascoli rebus Jaroszynski Il difensore è alle prese con un fastidio alla schiena, Ventura spera nel recupero

Al di là dell'emergenza, molto dipenderà dall'atteggiamento. Ventura lo ha ribadito con convinzione venerdì sera nel post-gara di Salernitana-Juve Stabia. Sta di fatto, però, che il tecnico del cavalluccio marino spera almeno di riuscire a ridimensionare il numero degli indisponibili per la sfida in casa dell'Ascoli. Oltre ai cinque squalificati, infatti, l'allenatore granata deve fare i conti con le non perfette condizioni di Jaroszynski e Kiyine. Se per quest'ultimo sembra trattarsi soltanto di un acciacco dovuto alla stanchezza, più preoccupante potrebbe essere il problema fisico accusato dal polacco. Il difensore non era al meglio già prima del derby. Venerdì sera Jaroszynski ha accusato un fastidio alla schiena che, ora, è al vaglio dello staff medico che farà il possibile per recuperare il calciatore di proprietà del Genoa, pedina quasi insostituibile nello scacchiere tattico granata. In difesa, tra l'altro, mancherà sicuramente Aya che sarà sostituito da Karo. Al centro della retroguardia, invece, sarà ballottaggio tra Migliorini e Billong con il primo che, specie dopo la prova offerta nel derby, sembra essere in vantaggio. In mediana, invece, avrà una chance dal 1' Capezzi che sostituirà lo squalificato Maistro. Da valutare le condizioni di Cicerelli: se l'ex Foggia dovesse dare garanzie, potrebbe partire dal primo minuto e fare staffetta con Kiyine che verrebbe utilizzato a gara in corso.