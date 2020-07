Salernitana - Empoli, le probabili formazioni I granata sono chiamati a respingere l'assalto dei toscani per un posto playoff

Continuità nelle prestazioni: ecco quanto richiesto da Gian Piero Ventura verso la sfida con l'Empoli. Una vittoria assicurerebbe un posto playoff, non perdere significherebbe confermare le distanze con i toscani a due turni dal termine. Il terzultimo atto della stagione regolare vale tanto e la Salernitana è chiamata a certificare il fortino Arechi. Nell'impianto di via Allende solo la capolista Benevento ha battuto i granata e per garantirsi la zona promozione il Cavalluccio Marino dovrà rafforzare la striscia casalinga.

Sarà la prima senza Cristiano Lombardi: nuovamente stagione finita per l'esterno dopo l'infortunio rimediato a Crotone. Fuori anche Alessio Cerci dalla lista dei convocati al pari dell'altro infortunato, Valerio Mantovani, e di Jean-Claude Billong. Il difensore è stato escluso per motivi disciplinari, ma non avrebbe ricoperto un ruolo da titolare nella serata dell'Arechi. Sarà una Salernitana camaleontica, che potrebbe variare per modulo lungo i novanta minuti. Un 4-2-3-1 con il classico pacchetto difensivo e con la diga Akpa-Akpro - Di Tacchio a centrocampo: un blocco per le scelte offensive che sembrano chiare con Milan Djuric punta centrale e Cedric Gondo più vicino al bosniaco, ma con compiti di copertura sull'out. Patryk Dziczek sembrava pronto al rientro dal primo minuto, ma potrebbe risultare invece come jolly a gara in corso.

L'Empoli si giocherà tantissimo, forse tutto a Salerno. Pasquale Marino ha chiesto il massimo sforzo nelle ultime tre gare con l'obbligo del colpo esterno: 4-3-3 con il trio Ciciretti-Mancuso-Bajrami in attacco. Il tecnico dei toscani non potrà contare sugli squalificati, Riccardo Fiamozzi e Liam Henderson, espulsi nella gara contro l'Entella. La gara sarà diretta da Davide Ghersini di Genova.