Salernitana, Billong non convocato per motivi disciplinari Alle 21 la sfida contro l'Empoli all'Arechi: match decisivo per i playoff

Jean-Claude Billong non figura nell'elenco dei convocati diramata da Gian Piero Ventura e dalla Salernitana per la sfida con l'Empoli. Il club granata ha sottolineato l'assenza del difensore francese. "Non è presente tra i convocati per motivi disciplinari": così la Salernitana ha reso noto l'assenza di Billong per una gara delicata, che mette in palio punti decisivi per l'accesso ai playoff e il Cavalluccio Marino non avrà Alessio Cerci, fuori per infortunio al pari del lungodegente, Valerio Mantovani, e di Cristiano Lombardi. Non ci sarà nemmeno Felipe Curcio, squalificato dal giudice sportivo per un turno dopo il doppio giallo e conseguente rosso rimediato a Crotone.