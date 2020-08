Salernitana, niente rivoluzione e rinforzi da Trapani Odjer tornerà in granata dopo i sei mesi vissuti in Sicilia

È stato uno dei primi punti affrontati nel corso del summit che Fabrizio Castori ha avuto con la proprietà della Salernitana e che poi ha portato alla fumata bianca. Il neo tecnico, al pari della società, ha ribadito l'importanza di non smantellare la squadra dello scorso campionato. L'idea è di riconfermare gran parte della rosa, partendo dai prestiti arrivati dalla Lazio. Dei sette calciatori di proprietà biancoceleste, dovrebbero tornare a Salerno i vari Cicerelli, Gondo, Karo, Maistro e Dziczek. Più difficile, almeno inizialmente, potrebbe risultare la riconferma di Lombardi e Kiyine che dopo la buona stagione disputata in granata dovrebbero partire per il ritiro con i biancocelesti. Da valutare, invece, la posizione di Jaroszynski che è di proprietà del Genoa. Ma i primi rinforzi in casa Salernitana potrebbero arrivare proprio dal Trapani, squadra dove Castori ha fatto benissimo, conquistando una salvezza che è stata vanificata da inadempienze amministrative. Retrocessione che, di fatto, dovrebbe permettere ad Odjer di tornare a Salerno dove diventerebbe giocatore bandiera. Il ghanese ha giocato gli ultimi mesi in Sicilia dove proprio Castori è riuscito a rilanciarlo. Stesso percorso potrebbero fare Taugourdeau e Pettinari, centrocampista ed attaccante che hanno fatto molto bene al Trapani e che erano finiti sul taccuino della Salernitana già prima dell'arrivo in granata di Castori.