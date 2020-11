Crescenzi: "Salernitana squadra di qualità, ma sono fiducioso" L'esterno della Cremonese presenta il "monday night" in conferenza stampa

La Cremonese si è ritrovata al quartier generale per sviluppare l'ulteriore seduta verso la gara con la Salernitana (calcio d'inizio lunedì alle 21 allo stadio Arechi). Pierpaolo Bisoli può contare nuovamente su Zan Celar, mentre Francesco Deli e Matteo Ghisolfi hanno svolto lavoro differenziato. Ripresa domani alle 14.30 per i grigiorossi, che puntano alla svolta al termine della pausa nazionali con il nuovo 3-5-2: "In carriera ho giocato sia con la difesa a 4 sia con quella a 5. È un sistema che aiuta i laterali ad essere più offensivi, ma la fase difensiva resta fondamentale". - ha spiegato Alessandro Crescenzi in conferenza stampa - Nella passata stagione tra infortunio e sospensione dovuta all’emergenza sanitaria ho faticato a trovare la giusta condizione. Adesso mi sento particolarmente bene e so che posso migliorare ancora".

Verso la gara di Salerno: "Senza dubbio sarà una partita fondamentale. - ha aggiunto l'esterno della squadra lombarda - Non dobbiamo nascondere che stiamo attraversando un brutto momento e che i risultati non stanno arrivando. Resto comunque fiducioso: siamo un buon gruppo, conosco l’impegno che mettiamo durante gli allenamenti e come viviamo la settimana preparando le gare con attenzione. Purtroppo nel calcio esistono i momenti difficili. Conta trovare presto la soluzione per uscirne, non dimentichiamoci che siamo ancora all’inizio e che il campionato è lungo e molto strano. Dobbiamo arrivare il più in alto possibile anche per la società che mi ha dato fiducia: quella fiducia vorrei poterla ripagare sul campo. Lunedì troveremo un avversario di qualità, che sta vivendo un buon momento. Puntano molto su ripartenze e seconde palle. Stiamo studiando le contro misure per poterli colpire e, ripeto, sono molto fiducioso".

Foto: screenshot conferenza stampa Alessandro Crescenzi - US Cremonese