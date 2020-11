Salernitana-Cremonese, Castori: «Sognare non costa nulla» Il tecnico: «Partita difficile contro una squadra importante ma vogliamo i tre punti»

Sa bene che la sfida di domani contro la Cremonese può valere tanto per la sua Salernitana. Ma Fabrizio Castori preferisce tenere i piedi per terra ed evitare di caricare più del dovuto il match dell'Arechi. «Affrontiamo una squadra forte, di valore. È una partita molto difficile. Il loro cambio di modulo non ci condiziona, abbiamo le nostre prerogative, i nostri principi. Cercheremo di fare la nostra partita. Se poi ci sarà bisogno di intervenire a gara in corso possiamo farlo ma non cambio assetto prima. Cicerelli? Sta bene ed è in grado di partire titolare. Purtroppo in una squadra può capitare che ci sia qualche problema fisico ma se un calciatore si allena tutta la settimana, il problema non esiste».

Un successo regalerebbe il primo posto alla Salernitana. «La classifica la guardiamo ma ci diamo la giusta importanza. Dopo sette partite non ti puoi esaltare se le cose vanno bene né ti puoi abbattere se vanno male. Affrontiamo questa partita con grande attenzione e uno straordinario rispetto per l'avversario. Abbiamo la consapevolezza ferrea che questo è un campionato difficilissimo, in più c'è la variabile del Covid che ti impedisce di fare qualsiasi programma. Se saremo bravi e anche un po' fortunati nel non subire situazioni extra calcistiche, sognare non costa nulla. In ogni caso io dico sempre che dobbiamo vivere alla giornata, tuttavia ci teniamo a conquistare i tre punti domani».

E sulle esclusioni di Karo e Veseli: «Ho 28 giocatori in organico e devo fare delle scelte. Veseli aveva giocato tre partite consecutive con l'Albania ed era un po' affaticato. Karo è rientrato sabato».