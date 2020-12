Salernitana-Cittadella, le probabili formazioni Castori conferma in blocco la squadra che ha vinto a Cosenza

Squadra che vince non si cambia: Fabrizio Castori si affida alla continuità per la sfida odierna al Cittadella. Il tecnico della Salernitana sembra intenzionato a riconfermare in blocco la squadra che ha espugnato Cosenza, ripartendo dal 3-5-2. In difesa, davanti a Belec, nonostante il recupero di Aya giocheranno Bogdan, Gyomber e Mantovani che hanno mostrato di avere una buona intesa in terra silana. Dziczek detterà i tempi in mediana con Anderson e Di Tacchio ai suoi fianchi, mentre Kupisz e Casasola agiranno da esterni. In avanti conferma per Tutino e Djuric.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Di Tacchio, Dziczek, Anderson, Casasola; Tutino, Djuric. A disposizione: Adamonis, Aya, Baraye, Capezzi, Iannoni, Antonucci, Barone, Cicerelli, Gondo, Giannetti. Allenatore: Castori.

CITTADELLA (4-3-1-2): Manieri: Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia, Pavan, Gargiulo; D'Urso; Tsadjout, Ogunseye. A disposizione: Kastrati, Camigliano, Frare, Cassandro, Donnarumma, Awua, Branca, Mastrantonio, Iori, Cissé, Tavernelli. Allenatore: Venturato.

ARBITRO: Prontera di Bologna (assistenti: Scarpa – Lanotte / IV uomo: Marini)