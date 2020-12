Salernitana-Cittadella 1-0: Bogdan-gol, granata ancora primi Terza vittoria consecutiva per il cavalluccio marino che s'impone nella ripresa

Un gol di Bogdan consente alla Salernitana di battere il Cittadella e di difendere il primato solitario in classifica. Gara difficile all'Arechi per il cavalluccio marino che non riesce quasi ma a rendersi pericoloso dalle parti di Maniero. Ma a quattro minuti dalla fine trova il guizzo giusto sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Capezzi e sul quale il difensore croato impatta di testa, regalando tre punti pesantissimi alla Salernitana che resta prima in classifica. E sabato c'è il Brescia.

SALERNITANA-CITTADELLA 1-0

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani (33' st Aya); Kupisz, Dziczek (33' st Capezzi), Di Tacchio, Anderson (25' st Cicerelli), Casasola; Tutino (44' st Gondo), Djuric (44' st Giannetti). A disposizione: Adamonis, Baraye, Iannoni, Antonucci, Barone. Allenatore: Castori.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero: Cassandro, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia (36' st Awua), Pavan, Gargiulo; D'Urso (19' st Branca); Tsadjout, Ogunseye (36' st Cissé). A disposizione: Kastrati, Camigliano, Frare, Ghiringhelli, Donnarumma, Mastrantonio, Iori, Tavernelli. Allenatore: Venturato.

ARBITRO: Prontera di Bologna (assistenti: Scarpa – Lanotte / IV uomo: Marini)

RETE: 41' st Bogdan (S)

NOTE. Ammoniti: Perticone (C), Adamonis (S), Adorni (C), Gyomber (S), Tsadjout (C), Pavan (C), Gargiulo (C), Bogdan (S). Angoli: 1-4. Recupero: 0' pt - 5' st

50' - Triplice fischio allo stadio Arechi: la Salernitana batte 1-0 il Cittadella con un gol di Bogdan e si conferma al primo posto solitario in classifica.

45' - 5' di recupero.

44' - Doppio cambio per la Salernitana: esce Djuric, entra Giannetti. Gondo prende il posto di Tutino.

41' - GOL SALERNITANA - Angolo di Capezzi, Bogdan svetta di testa e batte Maniero.

40' - Tiro a giro di Casasola che termina sul fondo anche a causa di una deviazione.

39' - Ammonito Gargiulo.

33' - Entrano Capezzi e Aya per Dziczek e Mantovani.

25' - Esce Anderson, entra Cicerelli: primo cambio per la Salernitana.

22' - Cittadella pericolosissimo: angolo dalla sinistra di Benedetti, Gargiulo calcia a volo, Belec la blocca d'istinto e salva la Salernitana.

19' - Cambio nel Cittadella: esce D'Urso, entra Branca.

15' - Ammonito Tsadjout.

14' - Ammonito Gyomber.

13' - Ammonito Adorni per un'entrata dura su Tutino.

9' - Botta dalla distanza di Di Tacchio, la palla esce alla sinistra di Maniero.

8' - Partita ancora bloccata e che prosegue sulla falsariga del primo tempo.

1' - Si riparte allo stadio Arechi

SECONDO TEMPO

45' - Duplice fischio all'Arechi: Salernitana e Cittadella vanno al riposo sullo 0-0.

44' - Ci prova Dziczek dal limite ma la conclusione del polacco viene respinta.

41' - Ammonito dalla panchina Adamonis, secondo portiere della Salernitana.

38' - Clamorosa palla gol per il Cittadella sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma da ottima posizione Proia calcia alto sulla traversa.

28' - Gargiulo dalla sinistra appoggia al centro per Ogunseye che tenta la conclusione, Gyomber respinge.

19' - Ammonito Perticone.

13' - Prima occasione per la Salernitana: Anderson s'infila nell'area di rigore del Cittadella e da posizione defilata prova a calciare, Maniero salva.

12' - Casasola appoggia per Anderson che dal limite dell'area tenta la conclusione che, però, finisce in Curva.

5' - Fase di studio all'Arechi, avvio blando da parte di entrambe le formazioni che per il momento si "studiano".

1' - Fischio d'inizio all'Arechi

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Cittadella.

Castori si affida alla continuità e conferma in blocco la squadra che ha battuto il Cosenza domenica sera. Avanti con il 3-5-2: davanti a Belec spazio a Bogdan, Gyomber e Mantovani. Casasola agirà da esterno a sinistra con Kupisz sul versante opposto. Di Tacchio detterà i tempi in mediana con Anderson e Dziczek ai suoi fianchi. In avanti conferma per Tutino e Djuric.