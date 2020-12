Salernitana, Natale dolcissimo: sotto l'albero c'è il primato L'Empoli pareggia 0-0 con la Reggiana, granata al comando solitario

È un Natale dolcissimo per i tifosi della Salernitana che, con qualche ora di anticipo, trovano sotto l’albero il primato solitario in classifica. Un risultato certificato dal pari dell’Empoli che in serata ha impattato in casa (0-0) contro la Reggiana. I toscani inseguono il cavalluccio marino ad una sola lunghezza di distacco; nella scia anche Cittadella (che ha una partita in meno rispetto alle altre) e Spal che hanno battuto rispettivamente Frosinone e Lecce. I ciociari restano quinti in classifica, tallonati dal Monza che ha battuto 2-0 l’Ascoli. Il Venezia, prossimo avversario della Salernitana e settimo in classifica, ha pareggiato 0-0 a Cosenza. Pari in rimonta per il Chievo Verona che ha strappato un 2-2 in casa del Pisa. Un punto pure per il Brescia che ha pareggiato 1-1 a Pescara; stesso risultato anche per Vicenza e Reggina. Ko casalingo, invece, per il Pordenone, sconfitto 2-1 dalla Cremonese.