Salernitana, il Cosenza non molla e prepara il ricorso al Coni La società calabrese pronta ad una nuova battaglia giudiziaria per il "caso Ba"

Il Cosenza non molla ed è pronto ad intraprendere una nuova battaglia giudiziaria per la partita con la Salernitana. Dopo che Giudice Sportivo e Corte Sportiva d'Appello hanno dichiarato inammissibile il ricorso dei calabresi per il "caso Ba", la società silana è pronta a ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni. Dalla pubblicazione delle motivazioni che hanno portato la Corte Sportiva d'Appello a dichiarare inammissibile l'istanza dei silani, il club - rappresentato dall'avvocato Cesare Di Cintio - avrà trenta giorni di tempo per impugnare la decisione e ricorrere all'ultimo grado di giudizio. Il Cosenza, com'è noto, ritiene che vi sia stato un errore tecnico da parte dell'arbitro in occasione dell'ingresso in campo di Ba che era stato ammonito - e poi espulso per doppia ammonizione - in quanto era entrato irregolarmente sul rettangolo verde, consentendo al Cosenza di giocare in dodici per pochi secondi. Per il club rossoblu il calciatore sarebbe stato autorizzato dal quarto uomo e che quindi l'arbitro avrebbe dovuto ammonire Bruccini - che non era uscito dal campo - e non il centrocampista. Sul campo la Salernitana si è imposta 1-0 con il gol-vittoria dell'ex Tutino.