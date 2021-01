Salernitana, non solo Kiyine: asse con la Lazio Cinque tesserati dell'Empoli bloccati dall'ASL di Napoli: periodo di isolamento terminato

Testa all'Empoli e lavoro sottotraccia in chiave mercato con le uscite che consentiranno le entrate anche nella gestione della lista. La Salernitana è al lavoro al centro sportivo "Mary Rosy" e nell'ultimo report spicca il lavoro atletico specifico per Mirko Antonucci e Cristiano Lombardi. Ancora out l'esterno offensivo viterbese e l'asse con la Lazio potrebbe rinnovarsi nella sessione invernale. La foto pubblicata, con effetto, da Sofian Kiyine sulla pagina ufficiale Instagram appare come il segnale di un ritorno all'Arechi per il jolly marocchino.

La maglia della Salernitana indossata già in due gestioni e pronta per la terza avventura in granata: questo lo scenario con i meno impiegati dal club biancoceleste che potrebbero rientrare nelle idee di mercato. C'è anche Riza Durmisi, che spunta nelle ultime ore. Esterno sinistro, capace di ricoprire anche il ruolo di centrocampista: il danese ricopre uno spot utile nello scacchiere di Fabrizio Castori, che presenterà subito Mamadou Coulibaly in mediana nel big match del Castellani. Turnover per l'Empoli al San Paolo, con cinque tesserati bloccati per contatto covid dall'ASL di Napoli, ma che saranno nel gruppo-squadra azzurro per la sfida di domenica. Intanto, quanto anticipato dal legale della Salernitana, Gian Michele Gentile, al canale 696 TV OttoChannel, si conferma: la Procura Federale indagherà sulle quote scommesse del match Salernitana-Pordenone.