LIVE | Empoli-Salernitana 4-0 Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Empoli-Salernitana

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Casale, Parisi; Ricci (28' st Zurkowski), Stulac, Haas; Bajrami (20' st Moreo); La Mantia, Mancuso (28' st Matos). In panchina: Furlan, Pratelli, Cambiaso, Romagnoli, Terzic, Viti, Zappella, Damiani, Olivieri. Allenatore: Dionisi.

SALERNITANA (3-5-2): Belec, Aya, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Dziczek (1' st Schiavone), Anderson (1' st Kupisz), Lopez (1' st Cicerelli); Tutino (20' st Gondo), Djuric. In panchina: Adamonis, Mantovani, Iannoni, Kupisz, Barone, Bogdan Giannetti, Antonucci. Allenatore: Bocchini (Castori squalificato)

ARBITRO: Pairetto di Nichelino – assistenti Di Gioia e Mastrodonato – IV uomo: Prontera

RETI: 19' pt Ricci (E), 28' pt Stulac (E), 35' pt Mancuso (E), 43' Parisi (E)

NOTE. Ammoniti: Anderson (S), Dziczek (S), Nicolaou (E). Angoli: 2-6.

28' - Entrano Matos e Zurkowski, escono Mancuso e Ricci.

26' - Brignoli si supera e nega la gioia del gol a Djuric che, servito da Schiavone, colpisce molto bene di testa, palla in angolo.

25' - Disattenzione difensiva dell'Empoli, Fiamozzi e Brignoli non si capiscono, Gondo crossa per Djuric che viene anticipato.

22' - Fiammozzi pesca in area di rigore Mancuso che prende il tempo alla difesa e prova a superare Belec con un colpo sotto, la traversa gli nega la doppietta.

20' - Esce Tutino entra Gondo. Nell'Empoli esce Bajrami, entra Moreo.

19' - Kupisz si accentra dalla destra e calcia a rete, la palla esce d'un soffio.

17' - Parisi sfonda ancora sulla sinistra, cross al centro per La Mantia che tutto solo manca l'impatto a porta vuota.

15' - Kupisz crossa dalla destra, Djuric impatta di testa ma Brignoli blocca senza problemi.

12' - Parisi pesca in area Ricci che calcia forte a giro, Belec salva in angolo.

7' - Angolo di Schiavone, testa di Aya, palla di poco alta sulla traversa.

5' - Conclusione a giro di Casasola, Brignoli blocca senza problemi.

2' - Sponda di Djuric, conclusione di Tutino deviata in calcio d'angolo.

1' - Dentro Schiavone, Kupisz e Cicerelli, escono Dziczek, Anderson e Lopez.

SECONDO TEMPO

45' - Duplice fischio: si va al riposo sul risultato di 4-0 in favore dell'Empoli.

43' - GOL EMPOLI - Parisi penetra in area di rigore in slalom e calcia a rete, battendo in diagonale Belec. Grand gol per l'ex Avellino.

38' - Ammonito Nicolaou per fallo su Coulibaly.

35' - GOL EMPOLI - Triangolo Mancuso chiude il triangolo con La Mantia e a tu per tu con Belec trova il tris. Salernitana in bambola.

34' - Casasola serve Tutino che dal limite tenta la conclusione che viene deviata da Nikolaou e si perde tra le braccia di Brignoli.

33' - Bajrami ruba palla a Dziczek e fa ripartire Haas che arriva al limite e calcia, palla alta.

31' - Tutino controlla un cross di Coulibaly, punta Fiammozzi, entra in area ma calcia debole sul primo palo: Brignoli blocca.

29' - Serie di batti e ribatti nell'area di rigore dell'Empoli ma prima Coulibaly, poi Anderson e Tutino non riescono a calciare a rete.

28' - GOL EMPOLI - Azione insistita dell'Empoli: La Mantia crossa al centro, la difesa granata ribatte un tiro di Haas, sulla repinta arriva Stulac che con un bolide fa secco il portiere granata e trova il 2-0.

27' - Belec salva su una conclusione dal limite di Mancuso.

26' - Angolo dalla destra di Dziczek, testa di Djuric, palla alta.

25' - Primo squillo della Salernitana: ripartenza di Anderson che appoggia per Casasola, l'argentino serve di nuovo Anderson che calcia ma la sua conclusione viene deviata in angolo.

22 - Empoli pericolosissimo: imbucata di Ricci per La Mantia che viene fermato da Casasola, Haas ruba palla all'argentino e calcia a rete, Belec salva, sulla ribattuta Mancuso calcia a lato.

19' - GOL EMPOLI - Fiammozzi crossa dalla destra, la palla arriva a Ricci che dal cuore dell'area di rigore calcia forte e batte Belec trovando il primo gol tra i professionisti.

15' - Mancuso entra in area di rigore e da posizione defilata prova a calciare forte a rete, palla alta.

11' - Ammonito Dziczek. Il polacco, al pari dell'italo-brasiliano, era diffidato. Entrambi salteranno la sfida contro il Pescara.

9' - Ammonito Anderson

8' - Mancuso scodella per La Mantia che controlla di destro e calcia di sinistro, Lopez ribatte e salva.

3' - Ancora Empoli pericoloso: Mancuso appoggia per La Mantia che calcia dal limite, palla deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner, La Mantia colpisce di testa ma Belec blocca senza problemi.

2' - Empoli pericoloso nell'area di rigore granata: cross di Mancuso, Haas vince un rimpallo e prova a calciare in spaccata ma la palla termina a lato.

1' - Fischio d'inizio al Castellani

Squadre in campo: Salernitana con la classica divisa da trasferta bianca e granata; Empoli con completino interamente azzurro.

Cinque minuti al fischio d'inizio di Empoli-Salernitana: le squadre stanno per fare il loro ingresso sul rettangolo verde del Castellani.

IL PRE-GARA. Due novità di formazione nella Salernitana: in difesa Castori lancia titolare Veseli al posto di Mantovani, mentre a centrocampo sarà Dziczek a dettare i tempi e non Schiavone. Esordio dal 1' per l'ultimo arrivato Coulibaly che agirà da mezzala di destra con Anderson sul centrosinistra e Lopez e Casasola sulle corsie esterne. In difesa Aya e Gyomber completano il reparto arretrato. Davanti tocca all'ex di turno Tutino che farà tandem con Djuric.