Salernitana, a Pisa senza il ministro della difesa Gyomber Lo slovacco era diffidato e sarà fermato per un turno, Aya torna in rampa di lancio

Nemmeno il tempo di smaltire la rabbia per il pari conquistato contro il Chievo Verona che la Salernitana questa mattina è già tornata in campo per preparare la sfida di martedì contro il Pisa. Il calendario di serie B, infatti, prevede subito altri due appuntamenti: tra 72 ore i granata saranno di scena in Toscana mentre sabato alle 12 ospiteranno il Vicenza all'Arechi. Castori, arrabbiatissimo per l'episodio del gol fantasma assegnato ieri al Chievo, contro il Pisa dovrà fare a meno di Gyomber: il centrale, ammonito con i clivensi, salterà per squalifica la prossima sfida. Un'assenza pesante per l'allenatore della Salernitana che, fatta eccezione per il match d'esordio con la Reggina, aveva sempre impiegato il centrale slovacco. Al suo posto dovrebbe giocare Aya, mentre Bogdan e Mantovani completeranno il reparto difensivo.