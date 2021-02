Salerno supera Formia, De Fabritiis leader offensivo (69-75) Secondo posto per i blaugrana, ora -6 dalla capolista Rieti, battuta da Sant'Antimo

La Virtus Arechi Salerno si conferma al secondo posto del girone D1 di Serie B. Vittoria in trasferta contro il Meta Formia con il risultato finale di 69-75 al termine di un match equilibrato. Antonio De Fabritiis è il leader offensivo dei blaugrana con 19 punti. Doppia cifra anche per Massimo Rezzano e Marco Cardillo. A Formia non bastano i 23 punti di Matija Jovovic e i 19 di Luigi Cimminella. Secondo posto per Salerno, ora a -6 dalla capolista Sebastiani Rieti, battuta per la prima volta in campionato dalla Partenope Sant'Antimo.

Serie B - Girone D1

Decima Giornata

Meta Formia - Virtus Arechi Salerno 69-75

Parziali: 13-18, 19-20, 20-17, 17-20

Formia: Jovovic 23 (6/8, 3/9), Cimminella 19 (3/9, 3/5), Ianuale 13 (3/5, 2/4), Verazzo 8 (2/5, 1/4), Digno 3 (1/2, 0/4), Scampone 3 (1/1, 0/2), Laguzzi (0/1, 0/1), Di Prospero, Polidori, Tartaglione, Macera.

Salerno: De Fabritiis 19 (2/2, 5/8), Rezzano 12 (3/7, 2/5), Cardillo 11 (0/1, 2/6), Mennella 8 (3/4, 0/1), Gallo 8 (1/2, 2/2), Tortù 6 (1/3, 1/2), Valentini 5 (2/4, 0/0), Rossi 4 (2/5, 0/0), Maggio 2 (0/2, 0/3), Beatrice, Venga, Caiazza.