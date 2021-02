Pisa-Salernitana 2-2, pari granata all'ultimo respiro Tutino e Casasola rispondono alle reti di Mazzitelli e Marconi

La Salernitana riprende il Pisa all'ultimo respiro: Tutino e Casasola rispondono all'iniziale uno-due firmato Mazzitelli (8' st) e Marconi (29' st). All'Arena Garibaldi succede tutto nei secondi quarantacinque minuti dopo un primo tempo giocato meglio dai granata che nel finale hanno la chance per passare con Tutino. Nella ripresa però l'inizio è tutto di marca nerazzurra: prima Mazzitelli e poi Marconi mettono la partita in discesa per i toscani. La Salernitana riapre il match con un guizzo di Tutino che approfitta di un errore della retroguardia del Pisa. Poi all'ultimo assalto è Casasola a trovare il 2-2.

PISA-SALERNITANA 2-2

PISA (4-3-3): Gori; Birindelli (45' st Pisano), Benedetti (1' st Varnier), Caracciolo, Beghetto; Gucher, De Vitis (35' st Marin), Mazzitelli; Palombi (35' st Soddimo), Marconi, Vido (28' st Siega). A disposizione: Perilli, Loria, Mastinu, Meroni, Quaini, Lisi, Marsura. Allenatore: D’Angelo.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Aya, Bogdan; Jaroszynski (37' st Dziczek), Kiyine (9' st Capezzi), Di Tacchio (37' st Anderson), Coulibaly (20' st Cicerelli), Casasola; Tutino, Gondo (9' st Djuric). In panchina: Adamonis, Guerrieri, Mantovani, Sy, Schiavone, Boultam, Kristoffersen. Allenatore: Castori

ARBITRO: Prontera di Bologna – assistenti: Margani e Sechi – IV uomo: Camplone

RETI: 8' st Mazzitelli (P), 29' st Marconi (P), 31' st Tutino (S), 48' st Casasola (S)

NOTE. Ammoniti: Benedetti (P), Kiyine (S), Vido (P), Coulibaly (S), Marin (P), Casasola (S). Angoli: 6-1. Recupero: 1' pt - 4' st

49' - Triplice fischio: pari tra Pisa e Salernitana.

48' - GOL SALERNITANA - I granata trovano il pari all'ultimo assalto: sponda di Djuric, Veseli vince un rimpallo, la sfera arriva a Tutino che viene steso in area, l'arbitro concede il vantaggio e Casasola incrocia perfettamente trovando il 2-2

45' - Salernitana pericolosa con Cicerelli che prova a sorprendere Gori con un tiro a giro, la palla esce d'un nulla.

45' - 4' di recupero

45' - Esce Birindelli, entra Pisano.

41' - Ammonito Marin per fallo su Tutino.

37' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Di Tacchio e Jaroszynski, entrano Anderson e Dziczek.

35' - Doppio cambio nel Pisa: entrano Soddimo e Marin escono Palombi e De Vitis.

34' - Ancora Pisa pericoloso: cross dalla destra di Birindelli, Palombi manca l'impatto con la sfera che arrica a Marconi che calcia di prima intenzione, palla a lato d'un soffio.

31' - GOL SALERNITANA - Incredibile incomprensione tra Beghetto e Mazzitelli, Tutino si presenta a tu per tu con Gori e riapre l'incontro

29' - GOL PISA - Cross dalla destra di Palombi, Marconi prende il tempo a Bogdan e di destro fa 2-0.

22' - Palombi parte palla al piede dalla sinistra, si accentra e calcia a rete, palla alta.

20' - Esce Coulibaly, entra Cicerelli.

15' - Errore in fase d'impostazione per la Salernitana, Marconi recupera e s'invola verso la porta di Belec ma a tu per tu con il portiere si fa respingere la conclusione.

9' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Gondo e Kiyine, entrano Djuric e Capezzi.

8' - GOL PISA - Angolo per i toscani, Bogdan perde Mazzitelli che stacca e insacca l’1-0.

3' - Pisa subito pericolosa: botta di Birindelli che si stampa sulla traversa anche grazie ad una deviazione di Belec che si rivela provvidenziale.

1' - Cambio nel Pisa: esce Benedetti entra Varnier

SECONDO TEMPO

46' - Termina il primo tempo: Pisa e Salernitana vanno al riposo sullo 0-0.

46' - Risponde il Pisa: Birindelli sfonda sulla destra, palla a rimorchio per Mazzitelli che calcia di prima intenzione, palla a lato.

45' - Occasione per la Salernitana: Casasola recupera palla e da centrocampo lancia in porta Tutino che controlla, entra in area e calcia in diagonale, palla a lato.

44' - Ammonito Coulibaly.

42' - Ammonito Vido.

26' - Ammonito Kiyine per fallo su Birindelli.

22' - Tutino prova a coordinarsi in rovesciata, la palla viene respinta da Benedetti e arriva sui piedi di Jaroszynski che calcia al volo ma la palla si perde molto alta.

19' - Gucher sfila via a Gondo e calcia di prima intenzione verso la porta, Belec ci mette i pugni e respinge.

15' - Tutino raccoglie un pallone scodellato da Casasola, controlla di petto e calcia a rete, Gori blocca.

8' - La Salernitana prova a sfruttare le fasce: Jaroszynski guadagna il fondo e crossa dalla sinistra, Gori esce e anticipa Gondo che commette anche fallo sul portiere.

7' - Azione insistita della Salernitana: cross dalla destra di Casasola, la difesa toscana respinge, Coulibaly prova a calciare ma la palla si perde alta.

4' - Pisa pericoloso: Birindelli sfonda sulla destra nell'area di rigore granata, palla al centro per Marconi che calcia in maniera sbilenca da ottima posizione.

2' - Salernitana che prova a farsi vedere dalle parti di Gori con un traversone dalla destra che viene bloccato dall'estremo difensore toscano.

1' - È della Salernitana il calcio d'inizio del match.

Le squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco, manca poco al fischio d'inizio di Pisa-Salernitana.

IL PRE-GARA. Le strade erano due: proseguire sulla strada della continuità e rinviare il turn-over oppure rivoluzionare subito la Salernitana. Alla fine Fabrizio Castori ha scelto la seconda ipotesi: tante novità nell'undici iniziale per il tecnico dei granata. In difesa oltre ad Aya giocherà Veseli al posto di Mantovani. A centrocampo chance dal 1' per Kiyine al posto di Capezzi, mentre in avanti Djuric tirerà il fiato e sarà Gondo a far coppia con Tutino. Qualche novità anche nel Pisa che si schiererà con il 4-3-3: nel tridente l'ex Palombi, mentre a dettare i tempi in mezzo al campo sarà De Vitis. Alle 19 il fischio d'inizio.