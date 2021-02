Salernitana-Vicenza, i granata ripartono dal quarto posto Il Chievo vince con la Reggiana e raggiunge il Monza, alle spalle della capolista Empoli

La ventiduesima giornata di Serie B si è chiusa ieri sera con due vittorie casalinge e il risultato di 1-0 per i due posticipi. La Reggina e il Chievo hanno battuto rispettivamente l'Entella e la Reggiana. Proprio la vittoria dei gialloblu determina la modifica della posizione in classifica per la Salernitana, ora quarta forza del torneo con 37 punti. Il Chievo raggiunge il Monza a quota 39 per il secondo posto condiviso a -4 dalla capolista Empoli, fermata sul pari dal fanalino di coda Pescara: riprova dell'equilibrio e di quanto c'è ancora da scrivere in campionato.

La Salernitana è reduce da tre pareggi consecutivi: 0-0 a Reggio Calabria, 1-1 con il ChievoVerona, 2-2 a Pisa e sabato, nell'insolito orario delle 12, il Cavalluccio Marino ospiterà il Vicenza, ko nel turno infrasettimanale con il Monza, ma vincente in trasferta sabato scorso a Lignano Sabbiadoro con il Pordenone. Lavoro di recupero fisico per la Salernitana nella giornata di ieri e dal pomeriggio sarà davvero focus verso la sfida con i biancorossi.

Fabrizio Castori ritrova Norbert Gyomber, perno difensivo che a Pisa ha scontato il turno di squalifica. Lo slovacco dovrà guidare il trio difensivo composto con Valerio Mantovani e Luka Bogdan. In attacco, Milan Djuric si candida per una maglia da titolare con l'obiettivo di ritrovare la rete. Il bosniaco non segna dal 2-1 all'Entella del 21 dicembre scorso.